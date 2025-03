WhatsApp: thread dei messaggi sarebbe in fase di sviluppo

WhatsApp potrebbe presto introdurre i thread dei messaggi. Questa nuova funzionalità è stata recentemente scoperta da WABetaInfo nella nuova versione beta dell'applicazione di messaggistica. Il mese scorso, Meta ha introdotto svariate funzionalità, tra cui temi di chat colorati, account di social media collegati e supporto ChatGPT esteso a immagini e messaggi vocali. Quella dei thread è soltanto l’ultima novità che verrà implementata nell’app.

WhatsApp: come funzionano i nuovi thread

WABetaInfo ha descritto la nuova funzione che verrà implementata su WhatsApp. Come riportato sul sito: “WhatsApp sta lavorando a una funzionalità che permetterà di organizzare le risposte ai messaggi in conversazioni a thread. Quando un utente risponde a un messaggio citato, la conversazione rimarrà collegata al messaggio originale, assicurando che tutte le risposte restino ordinate. Grazie a questa funzione, invece di scorrere un lungo elenco di risposte singole, gli utenti potranno seguire e visualizzare tutte le risposte collegate in un thread dedicato, mantenendo la conversazione più chiara e organizzata. Nei gruppi, dove le discussioni possono diventare rapidamente caotiche, questa funzione aiuterà gli utenti a evitare di dover scorrere l’intera cronologia della chat per trovare una risposta specifica. Sarà più facile navigare tra i thread e concentrarsi sulle conversazioni rilevanti senza perdere il filo del discorso”.

Come sottolinea la redazione di WABetaInfo, ciò renderà molto più semplice rispondere a un argomento specifico nelle chat di gruppo più affollate. Al momento è possibile toccare qualsiasi messaggio citato per tornare al thread originale. Tuttavia, può essere difficile ottenere una panoramica di ciò che è stato detto su un argomento. Essere in grado di visualizzare un thread completo in modo isolato sarà sicuramente un miglioramento importante. L’azienda non ha ancora rivelato quando verrà lanciata questa funzionalità. L'azienda in genere testa le nuove funzionalità prima nell'app Android (dove è stata individuata) e poi le rilascia anche nell'app per iOS. È quindi probabile che anche in questo caso la tabella di marcia non venga modificata.