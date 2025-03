ChatGPT per macOS ora può modificare direttamente il codice

ChatGPT, piattaforma di chatbot basata sull'intelligenza artificiale di OpenAI, ora può modificare direttamente il codice, se si utilizza macOS. La versione più recente dell'app ChatGPT per macOS può intervenire per modificare il codice negli strumenti per sviluppatori supportati, tra cui Xcode, VS Code e JetBrains. Gli utenti possono facoltativamente attivare una modalità "applicazione automatica" in modo che ChatGPT possa apportare modifiche senza la necessità di clic aggiuntivi. Gli abbonati a ChatGPT Plus, Pro e Teams possono usare la funzionalità di modifica del codice a partire da giovedì aggiornando la loro app macOS. OpenAI afferma che la modifica del codice verrà implementata per gli utenti Enterprise, Edu e gratuiti la prossima settimana.

ChatGPT per macOS: versione per Windows arriverà a breve

In un post su X, Alexander Embiricos, membro dello staff di prodotto di OpenAI che lavora sul software desktop, ha aggiunto che l'app ChatGPT per Windows otterrà la modifica diretta del codice "presto". La modifica diretta del codice si basa sulla funzionalità ChatGPT di OpenAI "lavora con le app", che l'azienda ha lanciato in beta a novembre 2024. "Lavora con le app" consente all'app ChatGPT per macOS di leggere il codice in una manciata di ambienti di codifica incentrati sullo sviluppo, riducendo al minimo la necessità di copiare e incollare il codice in ChatGPT. Con la possibilità di modificare direttamente il codice, ChatGPT ora compete più direttamente con i popolari strumenti di codifica AI come Cursor e GitHub Copilot. Secondo quanto riferito, OpenAI ha l'ambizione di lanciare un prodotto dedicato per supportare l'ingegneria del software nei prossimi mesi.

Gli assistenti di codifica AI stanno diventando estremamente popolari. Jared Friedman, partner di Y Combinator, ha recentemente affermato che un quarto del batch di startup W25 di YC ha il 95% delle proprie basi di codice generate dall'AI. Naturalmente, ci sono una serie di rischi di sicurezza, copyright e affidabilità associati agli strumenti di codifica assistiva basati sull'AI. Un sondaggio del fornitore di software Harness ha rilevato che la maggior parte degli sviluppatori dedica più tempo al debug del codice generato dall'AI e alle vulnerabilità di sicurezza rispetto ai contributi scritti da esseri umani. Infine, Un report di Google, ha rilevato che l'AI accelera le revisioni del codice e avvantaggiare la documentazione, ma a scapito della stabilità della distribuzione.