WhatsApp lancia chat vocali di gruppo in stile a Discord

WhatsApp sta implementando una nuova funzionalità di chat vocale di gruppo (di grandi dimensioni) simile a quelle di Discord, Telegram o Slack. Non si tratta di una vera e propria sorpresa, poiché il sito WABetaInfo aveva segnalato la nuova funzione (in versione beta) lo scorso agosto. Le chat vocali saranno meno invasive delle chiamate o le videochiamate. Sono progettate come stanze in cui gli utenti possono di parlare con chi desidera partecipare, continuando a scambiare messaggi con chi può soltanto chattare. La funzione permette anche di disattivare l'audio, riagganciare o inviare messaggi al gruppo senza dover uscire dalla chat.

Come funzionano le chat vocali di WhatsApp

Le chat vocali consentono di parlare facilmente con i membri di una chat di gruppo e inviare allo stesso tempo i messaggi in chat. Come riportato sul blog di WhatsApp, per iniziare una chat vocale bisognerà aprire la chat di gruppo e poi toccare l’icona dedicata, che si trova nell’angolo in alto a destra. In seguito, basterà toccare “Inizia chat vocale”. A questo punto, gli altri membri della chat riceveranno una notifica push per partecipare. Infine, un banner che si trova nella parte inferiore dello schermo mostrerà tutti i partecipanti alla chat. Gli utenti potranno aggiungere da 33 a 128 partecipanti alla stessa chat vocale.

Questa nuova funzione è soltanto l’ultima delle grandi novità introdotte negli ultimi mesi da WhatsApp. L'azienda ha recentemente implementato la possibilità per gli utenti di utilizzare due account contemporaneamente. La società di Menlo Park inoltre lanciato il supporto per le passkey su WhatsApp per Android, insieme a una nuova funzionalità "Flow" per migliorare l'esperienza di shopping, consentendo agli utenti di effettuare azioni particolari, come ad esempio scegliere un posto su un volo o prenotare un appuntamento senza uscire dall'app. WhatsApp implementerà le chat vocali di gruppo a livello globale entro i prossimi giorni. Infine, WhatsApp sottolinea che, allo stesso modo delle normali chat, anche queste sono protette da crittografia end-to-end per impostazione predefinita.