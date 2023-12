WhatsApp include Codice segreto per nascondere chat bloccate

WhatsApp ha pensato un nuovo modo per proteggere la privacy dei propri utenti, tenendo le loro chat bloccate lontane da occhi indiscreti. Invece di rendere visibile la cartella di questo tipo chat con tutte le altre conversazioni, ora gli utenti potranno nasconderle le chat utilizzando un codice segreto personalizzato. Come mostrato nell'esempio fornito da Meta nel suo blog ufficiale, il codice segreto può essere composto da lettere, numeri, caratteri speciali e persino emoji. Tutto quello che l’utente dovrà fare per visualizzare le chat bloccate è digitare la password nella barra di ricerca di WhatsApp. Secondo l’azienda di Menlo Park, la funzionalità Codice segreto (integrata in Lucchetto Chat) dovrebbe impedire ad altre persone di scoprire se è presente una cartella bloccata, nel caso in cui queste dovessero controllare il telefono dell’utente.

WhatsApp: con le chat bloccate migliorata la privacy degli utenti

WhatsApp ricorda inoltre che gli utenti possono scegliere di visualizzare le chat bloccate nell'elenco delle chat in qualsiasi momento. L’app di messaggistica di proprietà di Meta ha introdotto per la prima volta le chat bloccate lo scorso maggio. Queste possono essere salvate in una cartella a cui solo l’utente può accedere, utilizzando la sua impronta digitale, la scansione del volto, o la password scelta. Oltre alla nuova funzionalità del codice segreto, WhatsApp afferma che ora gli utenti possono anche bloccare una chat premendo a lungo sulla conversazione invece di accedere alle impostazioni della chat.

La nuova funzionalità Codice segreto di WhatsApp, che permette di nascondere le chat è già in roll out. Come ricorda ancora Meta sul suo blog “Siamo davvero felici che la nostra community abbia apprezzato Lucchetto chat e ci auguriamo che il codice segreto renda questa funzione ancora più utile. Il codice segreto sarà disponibile da oggi (giovedì n.d.r.) e nei prossimi mesi verrà implementato in tutto il mondo. Ci entusiasma continuare ad aggiungere nuove funzioni a Lucchetto chat per aiutare le persone a proteggere la propria privacy”.