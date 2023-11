WhatsApp: "Visualizza una volta" torna sull’app desktop

WhatsApp sta reintegrando la funzione "Visualizza una volta" per foto e video su tutte le app desktop (compreso WhatsApp Web). A riferirlo è il sito WABetaInfo, uno dei maggiori e più attendibili canali d’informazione quando si tratta di novità relative all’app di Meta. La “nuova” funzione permetterà agli utenti di inviare un'immagine o un video su WhatsApp, che può essere visualizzato solo una volta. Il destinatario di questo tipo di messaggio non può scaricare la foto o il video, né potrà effettuare degli screenshot. Inoltre, i contenuti inviati nel formato "Visualizza una volta" non possono essere inoltrati a nessuno.

WhatsApp: l’app di Meta reintegra la visualizzazione singola

La funzione “Visualizza una volta” è presente sulle versioni WhatsApp per Android e iOS dal 2021. Sebbene inizialmente fosse introdotta anche su desktop, l’anno scorso era stata rimossa da quest’ultima per questioni di privacy. Tuttavia, l’azienda ha ora deciso di tornare sui suoi passi (fortunatamente). Questa funzione, infatti, rende più semplice la condivisione di contenuti sensibili o temporanei, senza dover necessariamente passare dall’app. Proprio come nella versione per mobile, quando si vorrà inviare una foto o un video effimero, basterà cliccare sull’icona con il numero “1”, a destra della barra del messaggio. Inoltre, se le foto o i video inviati una volta non vengono aperti entro 14 giorni dalla ricezione, non potranno più essere visualizzati. Recentemente, ha inoltre introdotto la stessa funzione anche per i messaggi vocali. Altra funzionalità molto utile per la privacy e per evitare di sprecare memoria inutile.

Come accennato, oltre che su Windows, “Visualizza una volta” sarà disponibile anche su macOS, WhatsApp Web e dispositivi collegati utilizzando WhatsApp Beta per iPad. WhatsApp ha iniziato il roll out di questa funzionalità nelle scorse ore. Ciò significa che presto dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti, con l'ultimo aggiornamento dell'app.