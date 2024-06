Instagram AD Breaks: la nuova funzione scatena l'ira degli utenti

Instagram sta testando una nuova funzione chiamata "AD Breaks", che ha scatenato l'ira degli utenti. Questi annunci non skippabili interrompono il flusso di navigazione, costringendo gli utenti a guardare una pubblicità per 3-5 secondi prima di poter continuare a scorrere il feed.

La mossa di Meta, la società madre di Instagram, è vista da molti come un passo aggressivo per aumentare i propri guadagni. Meta è già alle prese con norme sulla privacy più rigide e l'ascesa di TikTok e sta sperimentando diverse soluzioni come acquisti in-app, abbonamenti e ora interruzioni pubblicitarie non skippabili.

In passato, Instagram è stata abile nell'integrare gli annunci in modo discreto all'interno del feed. Gli utenti si sono abituati ai post sponsorizzati che assomigliano a contenuti organici, quasi come "pubblicità soft". AD Breaks, invece, rappresenta un'interruzione brusca e fastidiosa di questa esperienza, causando frustrazione tra gli utenti.

La reazione della community ad Instagram AD Breaks

L'assenza di una comunicazione ufficiale da parte di Meta riguardo a questa nuova funzione ha generato confusione tra gli utenti. Reddit e X sono pieni di commenti negativi e lamentele. Su Reddit, un utente ha espresso il proprio disappunto affermando: "Ho pensato di aver preso delle pillole per la pazzia per due giorni perché mi sta succedendo questo... e addio IG. Non ne ho bisogno." Un altro utente ha criticato la funzione come una "terribile decisione commerciale" che potrebbe alienare gli utenti.

Su X, gli utenti hanno espresso la loro intenzione di lasciare la piattaforma a causa di AD Breaks. Altri hanno lamentato il tempo di attesa forzato per gli annunci, suggerendo che potrebbe portare a una diminuzione del tempo trascorso sulla piattaforma. Al momento, Ad Breaks sembra essere limitata a un piccolo gruppo di utenti.

È probabile che Meta stia conducendo test A/B per valutare la reazione degli utenti e l'impatto della funzione sulle entrate pubblicitarie. Resta da vedere se renderà AD Breaks disponibile a tutti gli utenti o se modificherà la funzione in base al feedback ricevuto. Indipendentemente dal risultato, la mossa ha già avuto un impatto negativo sulla percezione di Instagram da parte di molti utenti.