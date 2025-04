Google integra l'AI Mode con la ricerca multimodale grazie a Gemini

Google ha presentato un'innovazione straordinaria che ridefinisce il concetto di ricerca visiva grazie all'integrazione di Google AI Mode con funzionalità di ricerca multimodale. Questa nuova tecnologia, alimentata dall'intelligenza artificiale di Gemini, promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con le immagini, offrendo risposte più complete e un'esperienza visiva significativamente migliorata.

La chiave di questa trasformazione risiede nell'integrazione di Lens con il potente sistema Gemini. Ora, l'AI Mode è in grado di analizzare in profondità le immagini caricate dagli utenti, riconoscendo oggetti, materiali, colori e forme con una precisione mai vista prima. Questa ricerca visiva avanzata supera ampiamente le capacità delle tecnologie tradizionali, aprendo nuove possibilità per un'interazione più naturale e intuitiva con i contenuti visivi.

Al centro di questa innovazione c'è la tecnologia "query fan-out", che consente al sistema di effettuare simultaneamente diverse ricerche sull'immagine e sui suoi dettagli. Questo approccio garantisce risultati più approfonditi e personalizzati rispetto ai metodi convenzionali. Ad esempio, fotografando una libreria, il sistema non si limita a identificare i libri presenti, ma suggerisce letture simili, recensioni e persino link per l'acquisto. Inoltre, gli utenti possono perfezionare i risultati con domande successive, rendendo l'interazione ancora più fluida e conversazionale.

Un approccio rivoluzionario alla ricerca visiva

Attualmente, questa versione avanzata di Google AI Mode è disponibile in fase sperimentale tramite Google Labs negli Stati Uniti. Gli utenti possono accedervi attraverso l'app Google su dispositivi Android e iOS. Google sta attivamente raccogliendo feedback per migliorare ulteriormente il servizio e renderlo sempre più performante.

Un gruppo selezionato di abbonati al piano Google One AI Premium ha già avuto modo di testare la versione iniziale di questa tecnologia. I commenti sono stati estremamente positivi, in particolare riguardo alla capacità del sistema di gestire query complesse. Un dato interessante è che le ricerche effettuate con AI Mode tendono a durare il doppio rispetto a quelle tradizionali, indicando che gli utenti la utilizzano per attività più elaborate come confrontare prodotti, pianificare viaggi o acquisire nuove competenze.

Google punta a trasformare radicalmente il rapporto tra utenti e informazioni visive, rendendo la ricerca non solo uno strumento di utilità ma un'esperienza coinvolgente e interattiva. Con l'evoluzione di Lens e Gemini, la ricerca visiva avanzata si avvicina sempre di più a diventare uno standard, aprendo nuove strade per un futuro in cui l'intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale nella nostra vita quotidiana.