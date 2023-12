WhatsApp Beta: in arrivo condivisione musica nelle videochiamate

WhatsApp potrebbe presto consentire agli utenti di condividere la musica durante le videochiamate. Ciò è quanto riportato dal sito WABetaInfo, il quale ha trovato questa novità all’interno del codice di WhatsApp Beta per iOS v23.25.10.72. Ad oggi la funzione non è disponibile nemmeno per i beta tester. Tuttavia, uno screenshot condiviso mostra un'anteprima della funzionalità in fase di sviluppo. WhatsApp ha introdotto la condivisione dello schermo per le videochiamate su Android, iOS e Windows all'inizio di quest'anno, ma non include ancora l'audio per i contenuti condivisi, come YouTube, Netflix o videogiochi. La nuova funzionalità di WhatsApp Beta renderà simile l’app di Meta a FaceTime, che consente già agli utenti di guardare film o ascoltare musica insieme durante le videochiamate tramite SharePlay.

📝 WhatsApp beta for iOS 23.25.10.72: what's new? WhatsApp is working on a feature to share music audio during a video call, and it will be available in a future update!https://t.co/ZHMdf5RG7U pic.twitter.com/95dsVUbqOV — WABetaInfo (@WABetaInfo) December 6, 2023

WhatsApp Beta: contenuti multimediali negli aggiornamenti di stato

WABetaInfo ha individuato anche un’altra novità in fase di sviluppo, questa volta presente in WhatsApp Beta per Android v2.23.26.3. Si tratta di HD Status, che offre la possibilità condividere foto e video di alta qualità come aggiornamenti di stato nell'app. Come mostrato in uno screenshot pubblicato dal sito web, quando si crea un nuovo stato WhatsApp, gli utenti potranno visualizzare il pulsante “HD” nell’editor, che permetterà loro di caricare contenuti multimediali in qualità HD. Gli stati di WhatsApp funzionano in modo simile alle storie di Instagram e consentono di condividere testo, foto, video e contenuti GIF per un massimo di 24 ore. Come la precedente funzionalità per condividere musica nelle videochiamate, anche questa non è ancora disponibile in fase di test.

Tra le altre novità, WhatsApp ha iniziato anche a lavorare sulla possibilità di cercare nomi utente all’interno dell’app. Gli sviluppatori stanno inoltre testando l'opzione di ricerca dei messaggi per data su WhatsApp Beta per Android e un nuovo pulsante di scelta rapida che porterà gli utenti al chatbot proprietario basato sull'intelligenza artificiale. Ad oggi non è chiaro quando tutte queste novità possano essere rilasciate in via ufficiale per Android, iOS e app desktop. Per il rilascio ufficiale bisognerà quindi attendere ancora qualche mese.