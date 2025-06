Weekend al mare? Ecco le serie che devi assolutamente guardare

Con l'estate alle porte e le giornate che si allungano, non c'è momento migliore per rilassarsi sotto l'ombrellone, in giardino, al parco o semplicemente in casa una buona serie TV. Disney+ - a partire da soli 5,99 euro al mese - offre un catalogo ricco e variegato, perfetto per accompagnare i tuoi momenti di relax al mare. Dalle ultime novità alle serie cult, ecco una selezione imperdibile per il tuo weekend estivo.

Le serie imperdibili su Disney+ per l'estate 2025

1. The Bear – Stagione 4 (dal 26 giugno)

Torna la serie acclamata dalla critica che segue le vicende di Carmy, un giovane chef che cerca di risollevare il ristorante di famiglia a Chicago. La quarta stagione promette nuove sfide culinarie e personali, mantenendo l'intensità e l'emozione che hanno reso la serie un successo.

2. Ironheart

Dopo il successo di "Black Panther: Wakanda Forever", Riri Williams torna con una serie tutta sua. In "Ironheart", seguiamo le avventure della giovane inventrice mentre costruisce la sua armatura high-tech, affrontando nemici e scoprendo il suo posto nel mondo degli eroi.

3. Shōgun

Un'epica storia ambientata nel Giappone feudale, "Shōgun" racconta le tensioni politiche e culturali tra samurai e stranieri. Con una produzione sontuosa e una narrazione avvincente, è la serie perfetta per chi cerca avventura e intrighi storici.

4. Only Murders in the Building

Questa brillante commedia gialla segue tre sconosciuti che condividono un'ossessione per i crimini e all'improvviso si ritrovano coinvolti in uno di essi, mentre indagano sulla morte misteriosa di un vicino di casa nel loro condominio di New York.. Tra colpi di scena e humor sottile, la serie continua a conquistare il pubblico con il suo mix unico di suspense e comicità.

5. X-Men '97

Per gli amanti dell'animazione e dei supereroi, "X-Men '97" riporta in vita le avventure dei mutanti più famosi della Marvel. Con uno stile che omaggia la serie degli anni '90, questa nuova versione offre storie avvincenti e tematiche attuali.

Disney+: tutti i piani in abbonamento

Non sei abbonato a Disney+? Puoi scegliere fra i tre piani disponibili online:

Premium : 13,99 euro/mese o 139,90 euro/anno. Include qualità video fino a 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, download su 10 dispositivi e audio Dolby Atmos;

: 13,99 euro/mese o 139,90 euro/anno. Include qualità video fino a 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, download su 10 dispositivi e audio Dolby Atmos; Standard : 9,99 euro/mese o 99,90 euro/anno. Offre qualità video fino a Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee, download su 10 dispositivi e audio fino a 5.1;

: 9,99 euro/mese o 99,90 euro/anno. Offre qualità video fino a Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee, download su 10 dispositivi e audio fino a 5.1; Standard con Pubblicità: 5,99 euro/mese. Include qualità video fino a Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee e audio fino a 5.1. Sono presenti spot pubblicitari durante la visione.

Che tu sia in cerca di emozioni forti, risate o avventure epiche, Disney+ ha la serie giusta per te. Abbonati online a Disney+ da 5,99 euro al mese, scegli la serie che fa al caso tuo dall'immenso catalogo e immergiti in una nuova storia da gustare nei caldi weekend estivi.

