Website builder o CMS? Cosa conviene nel 2025 per lanciare un sito

Chi vuole lanciare un sito web si trova di fronte a una grande decisione: meglio utilizzare un website builder o un CMS? Nonostante l’obiettivo sia lo stesso, rendere la creazione dei siti web accessibile a tutti (anche a coloro che non hanno competenze tecniche), operano in maniera differente e offrono vantaggi diversi.

Le differenze tra CMS e website builder

I Content Management System (CMS) come WordPress e Joomla sono dei software grazie ai quali creare siti web e occuparsi della creazione, organizzazione e pubblicazione dei contenuti. Questo, però, richiede una configurazione iniziale complessa anche per la necessità di scegliere un hosting e il relativo dominio.

Al contrario i website builder, tra cui quello di IONOS, sono soluzioni complete che, anche grazie a un editor drag-and-drop intuitivo, consentono non solo di sviluppare un sito web professionale, ma anche di personalizzarlo e di avere accesso immediato all’hosting e al dominio.

Da questo punto di vista il website builder di IONOS si distingue per la qualità e il livello delle prestazioni garantite. Dai template professionali, sviluppati specificamente per diversi settori merceologici all’ottimizzazione del layout di ogni pagina web orientata a ottenere conversioni con call-to-action posizionate strategicamente e un user experience studiata per guidare i visitatori verso gli obiettivi del sito.

Grazie all’editor integrato è inoltre possibile personalizzare ogni aspetto del design mantenendo sempre la coerenza visiva e la compatibilità sui vari dispositivi. Il sistema impedisce automaticamente errori comuni che potrebbero compromettere l'usabilità o le performance del sito.

Inoltre, aspetto non meno importante e che conferma il vantaggio competitivo di affidarsi a un website builder, c’è l'integrazione nativa con strumenti di marketing. Con IONOS, infatti, si hanno a disposizione strumenti di e-mail marketing, analytics avanzati, sistemi di prenotazione per e-commerce, il tutto senza dover installare, configurare o aggiornare plugin esterni.

L’approccio di IONOS riduce drasticamente i costi operativi e i rischi di incompatibilità dando a tutti la possibilità di sviluppare un sito web davvero completo e competitivo.

IONOS ti dà oggi l’incredibile opportunità di avere il suo piano Plus (con dominio e funzionalità AI incluse) gratis per un anno. Sì, invece di pagare 18€ al mese, per un anno hai tutto gratis, risparmiando 216€ e potendo lanciare il tuo sito immediatamente senza dover sostenere nessun costo iniziale.

