Website Builder Hostinger: il sito che puoi fare da solo facilmente, a soli 2,99€

Hai un'idea geniale, un progetto da lanciare o un piccolo business da far decollare... ma creare un sito web ti sembra un’impresa da smanettoni? Tranquillo: con Hostinger Website Builder è tutto più semplice di quanto immagini. Nessun codice, nessuna complicazione: solo tanta creatività e un’interfaccia intuitiva, anche se non hai mai costruito un sito in vita tua!

A soli 2,99€ al mese, puoi dare vita al tuo spazio online grazie a un Website Builder intelligente e facilissimo da usare. Non servono studi di informatica né tutorial infiniti su YouTube: basta trascinare, cliccare, personalizzare. E il gioco è fatto.

Website Builder: il cuore del tuo sito… facilissimo

Hostinger Website Builder è progettato per chi vuole fare da sé senza complicazioni. Grazie all’editor drag & drop, puoi disporre testi, immagini, pulsanti e sezioni dove vuoi, come vuoi, quando vuoi. E se ti mancano le idee, ci pensa l’AI integrata: rispondi a qualche domanda e in pochi istanti avrai un sito già pronto, con testi, immagini e layout su misura per te.

Con uno sconto del 75%, il pacchetto Premium ti offre molto più di un semplice spazio web:

Fino a 25 siti web : perfetto se hai più progetti in mente

Oltre 150 template professionali : già pronti, solo da personalizzare

AI Website Builder : testi ottimizzati, SEO e immagini generate in automatico

50 email aziendali gratuite per un anno

Dominio incluso per 12 mesi (valore 9,99€)

Modifiche anche da mobile : gestisci il tuo sito ovunque tu sia

Supporto 24/7: un team sempre pronto ad aiutarti

Non c’è bisogno di essere un programmatore o un web designer: con Hostinger puoi creare un sito da zero in pochi minuti, anche durante la pausa caffè. È la soluzione ideale per professionisti, freelance, creativi o piccole attività che vogliono avere una presenza online senza stress.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.