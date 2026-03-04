Cloud per Web developer: i 5 errori più comuni quando pubblichi un progetto online

Pubblicare un progetto Web su cloud oggi è semplice: pochi clic, un’istanza attiva e l’applicazione è online. Il problema è che la semplicità apparente nasconde una serie di scelte tecniche che, se gestite in modo superficiale, diventano criticità operative, di sicurezza o di costi. Chi lavora davvero con siti, Web app e piattaforme sa che la differenza non sta nel “mettere online”, ma nel farlo bene: in modo scalabile, sicuro e sostenibile nel tempo.

In questo scenario, realtà come l'italiana SMI Group, specializzate nella progettazione e gestione di infrastrutture IT e cloud, affiancano aziende e developer proprio nella gestione di questi aspetti critici, dalla sicurezza alla continuità operativa.

Sì, perché chi sviluppa per professione sa bene che il nodo cruciale è costruire un ambiente dove il codice gira bene, i dati sono protetti, i costi restano sotto controllo e, soprattutto, si possono dormire sonni tranquilli.

Nel 2026 è diventato ancora più importante parlare di un cloud progettato e gestito con logiche “da infrastruttura”, non da hosting improvvisato. SMI Group lavora proprio su questi aspetti: cloud, continuità operativa e servizi gestiti, in un approccio che combina componenti fisiche e virtuali orchestrate per disponibilità, elasticità e sicurezza.

Gli errori che si ripetono in ogni deploy (e perché si presentano)

Iniziamo da una scena che, purtroppo, continua a verificarsi con grande frequenza. Progetti sviluppati bene lato codice che, una volta pubblicati online, cominciano a mostrare problemi che non hanno nulla a che fare con il framework o con il linguaggio scelto. Il punto critico è quasi sempre l’infrastruttura cloud e il modo in cui viene configurata e gestita.

Molti errori nascono da una dinamica semplice: la pressione di andare online in fretta. Si salta la progettazione dell’ambiente, si riutilizzano configurazioni di progetti precedenti, si improvvisano accessi e permessi, si trascura il monitoraggio perché: “ci penseremo dopo”. Nel frattempo, l’applicazione è già in produzione, con utenti reali e dati reali.

Il cloud moderno, con tutta la sua flessibilità, amplifica questa dinamica: provisioning immediato, risorse attivabili in pochi minuti, servizi gestiti pronti all’uso. Senza una visione tecnica chiara, questa velocità diventa un’arma a doppio taglio. È lo stesso motivo per cui chi lavora su architetture cloud professionali – come nel caso delle infrastrutture progettate e gestite da SMI Group – parte sempre da sicurezza, continuità operativa e governance delle risorse.

Vale quindi la pena concentrarsi sugli errori ricorrenti che interessano ancora oggi molti Web developer e che non dipendono dal singolo progetto, ma dal modo in cui si affronta il deploy.

Riconoscerli subito significa evitare problemi molto più complessi dopo: downtime, vulnerabilità, perdita di dati, costi fuori controllo e performance instabili.

Credenziali esposte: il classico che non perdona

L’errore è banale, ma il danno è enorme: chiavi API nel repository, file .env finiti su GitHub per sbaglio, token hardcoded nel codice sorgente, password di database in un file di configurazione committato “solo per un attimo”, accessi SSH condivisi tra più persone.

Nel cloud, la credenziale è un lasciapassare: storage, database, servizi di rete, pipeline CI, pannelli di controllo. Lo scanning automatico di segreti esposti all'interno dei progetti software è un'attività svolta ormai abitualmente: non serve un attaccante “motivato”, basta che "il segreto" sia pubblicamente raggiungibile per il tempo sufficiente.

Come spiegano i consulenti di SMI Group, le difese minime da adottare sono le seguenti:

Sposta i segreti fuori dal codice. Se usi container e orchestrazione, i segreti devono vivere in un secret store o almeno come variabili d’ambiente gestite dal runtime (non nel repository). Se usi macchine virtuali, evita di inserire le credenziali nelle immagini. Applica il minimo privilegio. Una key per il deploy non deve poter leggere tutto lo storage. Un servizio di upload non deve poter cancellare i bucket. Un account dev non deve poter toccare le risorse in produzione. Ruota le chiavi e prepara la revoca. La domanda utile non è “se” un segreto sarà esposto, ma “quando” e quanto velocemente lo puoi invalidare.

SMI Group, nei contenuti dedicati alla sicurezza cloud, insiste proprio sul fatto che la protezione non è un layer aggiuntivo ma un requisito strutturale della piattaforma e dei processi di gestione.

Risorse dimensionate “a istinto”: costi che esplodono o performance che crollano

Il secondo errore è più subdolo perché non si vede subito: “metto una macchina più grossa e via”. Oppure il contrario: “parto con una configurazione minimale, tanto poi si scala”. Entrambe le scelte, prese senza misura, portano guai.

Il punto è che nel Web reale i carichi di lavoro non sono lineari: un picco di traffico può saturare CPU per pochi minuti e far schizzare alle stelle la latenza, un database può collassare sotto un volume pesante di operazioni (I/O), un’app può andare in out-of-memory per una query o per un batch. Il risultato è il classico: “funziona sul mio ambiente” e poi in produzione arrivano timeout ed errori 502.

SMI Group fornisce una serie di indicazioni tecniche pratiche, che possono poi essere approfondite e adattate ai propri progetti Web contattando i consulenti dell'azienda.

Come dimensionare correttamente le risorse cloud

Misura prima di decidere. Prima di decidere quante risorse assegnare, è essenziale osservare come si comporta davvero l’applicazione sotto carico: monitora la latenza (in particolare i valori p95 e p99, che indicano le richieste più lente), il tasso di errori, il numero di richieste gestite nel tempo (throughput) e il consumo di CPU, memoria e I/O. Senza questi dati, il dimensionamento dell’infrastruttura non è una scelta tecnica, ma un’ipotesi fatta a intuito. Separa il dimensionamento dell’app dal database. Un errore tipico è far crescere tutto insieme: più CPU per l’app quando in realtà è il database a soffrire. O viceversa. App e database hanno curve diverse. Pianifica un approccio elastico. L’autoscaling, cioè la scalabilità orizzontale, non è qualcosa che si attiva automaticamente: l’applicazione deve essere progettata per poter duplicare le istanze senza dipendere da dati salvati localmente sul singolo server. In pratica significa che ogni istanza deve poter gestire una richiesta senza "ricordarsi" nulla delle precedenti (app stateless), oppure che lo stato (sessioni utente, cache, file temporanei, code) sia spostato su servizi esterni come database, sistemi di cache o storage condiviso. Solo in queste condizioni puoi aumentare o ridurre il numero di istanze in base al traffico, distribuire le richieste tra più nodi e pagare solo le risorse realmente utilizzate, invece di dimensionare tutto sull’ipotesi del picco massimo. Limiti e richieste: mettili per iscritto. Se utilizzi container, è importante definire in modo esplicito le risorse minime e massime (requests e limits) per ogni servizio, così da garantire che ogni componente abbia i margini per funzionare senza saturare l’intero nodo. Se invece lavori su macchine virtuali, devi impostare soglie di monitoraggio su CPU, memoria e I/O e collegarle a regole di scaling o alert automatici. L’obiettivo, in entrambi i casi, è evitare che un singolo processo o un picco improvviso consumi tutte le risorse disponibili, mettendo in crisi l’intera applicazione.

Backup assenti (o presenti ma inutili perché nessuno ha mai provato un ripristino)

In tanti progetti Web, ancora oggi, il “backup” resta un export manuale del database ogni tanto, magari salvato… sullo stesso server. Oppure è automatico ma non testato. Oppure include il database ma non lo storage (upload utenti, asset, media), quindi al primo incidente si può ripristinare soltanto metà della configurazione usata in produzione.

Un backup non testato non è un backup, è una sorta di "atto di fede".

Cosa serve davvero in produzione

Anche per chi non va a genio la burocrazia, è fondamentale rapportarsi con RPO e RTO. Quando si parla di backup e continuità operativa, infatti, il primo passo non è tecnico ma decisionale: devi stabilire quanto puoi permetterti di perdere e in quanto tempo devi tornare operativo:

RPO (Recovery Point Objective): quanti dati puoi perdere al massimo. Se il tuo RPO è di 15 minuti, significa che i backup devono permetterti di recuperare una versione dei dati vecchia al massimo 15 minuti.

(Recovery Point Objective): quanti dati puoi perdere al massimo. Se il tuo RPO è di 15 minuti, significa che i backup devono permetterti di recuperare una versione dei dati vecchia al massimo 15 minuti. RTO (Recovery Time Objective): quanto tempo puoi rimanere offline. Se il tuo RTO è 1 ora, il ripristino completo del servizio deve avvenire entro quel limite.

Se questi due valori non sono definiti, in caso di incidente ti troverai a improvvisare sotto pressione, con il rischio di bloccare il servizio per ore o perdere dati in modo irreversibile.

Dopo RPO e RTO, si passa alle scelte operative

Per il database, non basta evidentemente un dump sporadico: serve una combinazione di snapshot automatici e, quando necessario, backup logici esportabili. È importante definire una politica di retention chiara, cifrare i backup e conservarli su uno storage separato dall’ambiente principale.

Sul versante dello storage applicativo (upload utenti, file media, asset), la protezione passa da versioning, policy anti-cancellazione e, quando possibile, replica su un data center fisicamente separato all’interno della stessa regione geografica o almeno una copia offline. È un punto spesso trascurato, ma è quello che rende un sito davvero ripristinabile.

Per configurazioni e infrastruttura, bisogna pensare oltre i dati: se perdi codice di deploy, script, pipeline CI/CD o configurazioni IaC (Infrastructure as Code, infrastruttura definita e gestita tramite codice invece che configurata manualmente da pannelli o comandi sparsi), ricostruire l’ambiente richiede tempo e introduce errori. Anche queste componenti devono essere sottoposte a versioning e rese sempre recuperabili.

Le piattaforme professionali di servizi gestiti, come quelle offerte da SMI Group, integrano queste logiche in strategie strutturate di backup e disaster recovery, con l’obiettivo di garantire continuità operativa e ridurre al minimo l’impatto sul business.

Come base di riferimento, resta valida la regola del backup 3-2-1: tre copie dei dati, su due supporti diversi, di cui almeno una offsite. A questa si può affiancare, dove disponibile, una componente immutabile (backup non modificabili), utile per proteggersi anche da cancellazioni accidentali o attacchi ransomware.

Infine, c’è l’aspetto più trascurato: il test di ripristino. Pianificare un'attività di recovery, anche solo una volta a trimestre, è fondamentale. Perché la prima volta che esegui un ripristino non può essere durante un incidente reale: in quel momento devi già sapere esattamente cosa fare e quanto tempo ti serve.

Ambienti non separati: sviluppo, staging e produzione nello stesso “calderone”

C'è una scorciatoia, purtroppo molto in voga, che sembra far risparmiare tempo e invece lo brucia: “faccio le modifiche direttamente in produzione, tanto è una correzione piccola”. Funziona finché non rompe qualcosa davanti agli utenti, o finché un test lascia dati inconsistenti o finché un aggiornamento di libreria cambia comportamento.

La separazione degli ambienti non è un vezzo enterprise. È una protezione fondamentale del lavoro del Web developer e del business dei clienti o dell'azienda. E non serve costruire una struttura complessa: bastano tre ambienti ben distinti, ciascuno con un ruolo preciso:

Sviluppo (dev) : è l’ambiente di lavoro libero, dove si testa e si sperimenta, usando dati fittizi o anonimizzati.

: è l’ambiente di lavoro libero, dove si testa e si sperimenta, usando dati fittizi o anonimizzati. Staging : è una copia il più possibile fedele della produzione, con le stesse configurazioni, versioni e dipendenze. Serve per verificare deploy, aggiornamenti e migrazioni prima di andare online.

: è una copia il più possibile fedele della produzione, con le stesse configurazioni, versioni e dipendenze. Serve per verificare deploy, aggiornamenti e migrazioni prima di andare online. Produzione (prod): è l’ambiente reale, isolato dagli altri, con accessi limitati, logging più rigoroso e controlli di sicurezza più stringenti.

Con questa differenziazione minima si riducono drasticamente gli errori in produzione e si può lavorare in modo più sicuro anche con team ridotti.

Come separare correttamente gli ambienti a livello tecnico

Definire ambienti distinti non è solo una scelta organizzativa: richiede alcune accortezze tecniche precise, che rendono la separazione reale e non solo “logica”.

Il primo livello è l’isolamento di rete e delle identità. Ogni ambiente dovrebbe vivere su segmenti di rete separati (VPC, Virtual Private Cloud, o VLAN differenti), con regole di accesso indipendenti e permessi distinti. In questo modo, anche in caso di errore o compromissione, l’impatto resta confinato. Già evitare che staging e produzione condividano lo stesso database o le stesse credenziali è un passo decisivo verso una maggiore sicurezza operativa.

Il secondo aspetto riguarda le configurazioni e i segreti per ciascun ambiente. Il codice dell’applicazione deve restare identico tra staging e produzione; a cambiare devono essere solo le variabili di configurazione (endpoint, chiavi, connessioni, servizi esterni). Se per passare da staging a produzione sei costretto a modificare il codice, stai introducendo un rischio inutile e difficilmente controllabile.

Poi c’è la gestione dei deploy controllati. Anche senza strumenti complessi, è importante prevedere una strategia di rilascio che permetta di distribuire le modifiche in modo graduale e, soprattutto, di tornare indietro velocemente in caso di problemi.

Niente monitoraggio: scopri i problemi quando te lo dicono gli utenti

Un sito o una Web app che non sono sottoposte a monitoraggio continuo sono sistemi "ciechi": è invece fondamentale capire cosa sta succedendo prima che diventi un potenziale incidente.

Gli errori tipici qui sono tre: non raccogliere metriche, non centralizzare log, non avere alert utili (o avere alert rumorosi che sono poi puntualmente ignorati).

Per evitare di correre seri rischi, è possibile seguire alcuni suggerimenti che attingono alle migliori linee guida e che i consulenti SMI Group aiutano a implementare.

Come rendere osservabile qualunque progetto Web

Metriche essenziali, poche ma buone. La latenza (in particolare p95 e p99, come indicato in precedenza) evidenzia quanto impiegano le richieste più lente a essere servite, quindi misura l’esperienza reale degli utenti nei momenti critici. L’error rate mostra quante richieste falliscono e aiuta a individuare problemi applicativi o di integrazione. Il throughput rappresenta quante richieste il sistema riesce a gestire in un certo intervallo di tempo e serve a capire la capacità complessiva. La saturazione di CPU, memoria e I/O indica quanto l’infrastruttura è vicina al limite e segnala possibili colli di bottiglia. Infine, lo stato del database (numero di connessioni attive, query lente, lock) permette di capire se la persistenza dei dati sta diventando il punto di stress. Log “correlabili”. I log devono essere strutturati e facilmente correlabili. Invece di semplici stringhe di testo, conviene usare formati strutturati (ad esempio JSON) che includano informazioni chiave come request id, eventuale user id e trace id per seguire il percorso di una richiesta tra più servizi. In questo modo, quando si verifica un errore — per esempio un HTTP 500 — puoi ricostruire rapidamente tutta la sequenza di eventi, capire dove si è verificato il problema e intervenire senza perdere tempo a cercare informazioni sparse. Tracing e APM quando la complessità cresce. Quando l’architettura diventa più articolata — ad esempio con microservizi, code di messaggi, funzioni serverless o integrazioni con servizi esterni — le semplici metriche e i log non bastano più. In questi casi servono strumenti di tracing distribuito e APM (Application Performance Monitoring), che permettono di seguire una singola richiesta lungo tutto il suo percorso tra i vari componenti del sistema. Solo così puoi individuare con precisione dove si genera la latenza o il malfunzionamento, isolare il punto critico e intervenire senza dover analizzare ogni servizio separatamente. Alert che puntano all’azione. Gli alert devono essere costruiti in modo utile e "azionabile". Non basta segnalare che "qualcosa non va": è meglio definire soglie precise su indicatori chiave, come l’aumento dell’error rate o della latenza, e collegarle a livelli di gravità. Un buon alert deve indicare chiaramente cosa sta succedendo, quale servizio è coinvolto e quale azione intraprendere.

SMI Group, quando parla di servizi gestiti, enfatizza gestione continuativa e supporto per cloud, sicurezza e continuità: l’idea è proprio evitare la modalità “intervengo quando ormai è tardi”, sostituendola con controllo proattivo.

Il punto non è “andare online”. È restarci, bene.

Questi cinque errori sembrano indipendenti, ma in realtà hanno una radice comune: pubblicare un progetto pensando al deploy come “fine lavori”, invece che come inizio della fase operativa.

Quando l’infrastruttura è progettata con criteri di continuità, sicurezza e gestione, molte di queste criticità diventano gestibili per definizione: governance delle identità, automazione del provisioning, backup e disaster recovery, separazione degli ambienti, monitoraggio e supporto. È la logica con cui SMI Group descrive i servizi cloud e l’infrastruttura che propone ai suoi clienti e partner, puntando su data center con obiettivi di disponibilità elevati e supporto help desk.

In collaborazione con SMI Group

