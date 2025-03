Webcam per Live Streaming Logitech StreamCam a meno di metà prezzo

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, oggi puoi acquistare su Amazon la Webcam per Live Streaming Logitech StreamCam a soli 80 euro con uno sconto bomba del 51%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito della promozione, è davvero un'occasione irripetibile!

Webcam per Live Streaming Logitech StreamCam: come utilizzarla

La Webcam per Live Streaming Logitech StreamCam innanzitutto offre immagini nitide con Full HD 1080p a 60 FPS, oltre a garantire la migliore esperienza di streaming grazie a movimenti fluidi e video accurati.

Questo gadget di ultima generazione è dotato di una porta USB di tipo C per garantire un trasferimento video veloce: questo vuol dire che potrai trasmettere in streaming con sicurezza grazie ad una connessione sempre efficiente ed affidabile in qualsiasi luogo tu sia.

Inoltre vanta la funzionalità di riconoscimento facciale assistito dall'IA in Logitech Capture che offre una messa a fuoco accurata e una migliore esposizione così da ottenre sempre risultati chiari e professionali con tutte le condizioni di luce esterna.

La sua modalità di utilizzo è più semplice e versatile che mai: potrai trovare sempre l'angolazione giusta anche perché le opzioni di montaggio includono la compatibilità con il treppiede per conferire l'aspetto giusto al tuo streaming o al tuo video.

Per quanto riguarda la compatibilità, ricorda che è possibile utilizzarla con Windows 10 o versioni successive, macOS 10.14 o versioni successive, Intel Core i5 di settima generazione o superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.