Wear OS: smartwatch potrebbero presto inviare messaggi RCS

La messaggistica RCS ha guadagnato molta popolarità in questi giorni, grazie al lancio di iOS 18 di Apple, che porta ufficialmente il supporto per la messaggistica RCS su iPhone. Gli utenti Android, d'altro canto, sono sempre stati in grado di inviare e ricevere messaggi RCS tramite Google Messaggi. Secondo alcune recenti indiscrezioni, Google avrebbe deciso di introdurre un importante aggiornamento. Big G starebbe infatto lavorando attivamente per espandere la messaggistica RCS a più dispositivi, smartwatch compresi. Recentemente sono state individuate alcune stringhe di codice nell'app beta di Google Messaggi che suggeriscono che la messaggistica RCS potrebbe arrivare per gli smartwatch Wear OS in futuro.

Wear OS: i dettagli delle stringe di codice della messaggistica RCS

La nuova funzionalità consentirebbe agli utenti di inviare o ricevere messaggi RCS direttamente dai loro polsi tramite i loro smartwatch Wear OS. Naturalmente, ciò avverrà anche se gli utenti non hanno i loro telefoni al loro fianco. In particolare, le stringhe di codici individuate nell’app beta di Google Messaggi sono: “bugle.enable_wear_standalone_rcs”, “bugle.enable_wear_standalone_rcs_settings” e “bugle.enable_wear_standalone_voice_message”. Nei codici, "bugle" dovrebbe essere il nome in codice per Google Messages, mentre "wear" si riferisce a Wear OS. Dei tre flag, due servono per abilitare i messaggi RCS e le relative impostazioni. Come riportato dalla redazione di Android Authority, l’ultimo flag serve invece per abilitare i messaggi vocali.

RCS sugli smartwatch potrebbe essere una funzionalità per una base di utenti piccola. Attualmente, l'app Google Messaggi sugli smartwatch Wear OS è solo un mirror dell'app per smartphone. I messaggi RCS sono disponibili sullo smartwatch tramite il telefono. Se il device telefono perde la connettività internet, non sarà possibile inviare o ricevere messaggi RCS tramite lo smartwatch. Con l'imminente modifica, lo smartwatch otterrà funzionalità di messaggistica RCS indipendenti. Tuttavia, non è chiaro se RCS su Wear OS sarà disponibile sia per gli smartwatch Wi-Fi che LTE. A quanto pare, dovrebbe essere disponibile per entrambi, poiché la messaggistica RCS richiede una connessione Internet attiva. Per ora, la funzionalità non è disponibile sugli smartwatch e Big G non ha rilasciato dettagli su un possibile arrivo ufficiale.