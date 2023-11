Waze sfrutterà l’AI per inviare avvisi sulla cronologia incidenti

Waze è una delle app di navigazione satellitare più conosciute e utilizzate dagli utenti, al pari di Google Maps (appartengono entrambe all’azienda di Mountain View). Recentemente Waze ha lanciato una nuova funzionalità che avviserà gli utenti quando gli automobilisti si dirigono verso un tratto del percorso particolarmente soggetto ad incidenti. Si tratta di una funzione in beta dallo scorso anno, ma che finalmente è stata rilasciata in via ufficiale sulla piattaforma nelle scorse ore. La piattaforma utilizzerà l’intelligenza artificiale per generare gli avvisi sui tratti pericolosi. Come riportato sul blog ufficiale della società “Grazie all'intelligenza artificiale e ai report della community Waze, gli avvisi sulla cronologia degli incidenti combinano i dati storici sugli incidenti e le informazioni chiave sul percorso, come i livelli di traffico tipici, che si tratti di un'autostrada o di una strada locale, l'altitudine e altro ancora”.

Waze: avvisi non invasivi per informare gli utenti sui tratti pericolosi

Sapere che una particolare strada è soggetta a incidenti frequenti può aiutare i conducenti ad essere più attenti alla guida. Sempre sul proprio blog, Waze afferma che ogni giorno, in tutto il mondo, quasi 3.700 persone muoiono a causa di incidenti che coinvolgono automobili, autobus, motociclette, biciclette, camion o pedoni. Si stima che gli incidenti stradali siano l'ottava causa di morte a livello globale e i membri della community (chiamati Wazer) segnalano incidenti circa ogni due secondi. Google specifica che gli avvisi di Waze non faranno distinzione tra incidenti gravi e meno gravi e non indica se sono coinvolti più veicoli, ciclisti o pedoni. Tocca quindi ai conducenti decidere se continuare o prendere un percorso alternativo. Tuttavia, questi servono soltanto ad informare e non devono diventare una distrazione.

Gli avvisi di Waze relativi ai tratti di percorso pericolosi non saranno invasivi per gli automobilisti. Questi saranno inviati prima che il conducente arrivi nel tratto interessato. Per ridurre al minimo le distrazioni, l’app limiterà gli avvisi e non li mostrerà sulle strade che si percorrono regolarmente.