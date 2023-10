Google Maps riceve nuovi update di ricerca basati sull'AI

Google ha annunciato l’arrivo di nuovi aggiornamenti per Maps, che includono anche alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. L’azienda di Mountain View ha infatti deciso di ottimizzare le ricerche su Google Maps, in modo che gli utenti possano esplorare l’ambiente e raggiungere le proprie destinazioni in modo più semplice. La ricerca su Maps permetterà inoltre di trovare articoli specifici nella zona scelta. Nell’esempio riportato sul blog di Google, cercando “Latte animal art”, l’app mostrerà tutti i café che propongono bevande con la schiuma a forma di animale. Google mostererà i risultati in base all’analisi delle foto condivise dagli utenti su Maps grazie all’AI e ai modelli avanzati di riconoscimento delle immagini. Big G lancerà presto la sua funzionalità AI in alcuni paesi, tra cui Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. In futuro sarà disponibile anche negli altri paesi, Italia compresa.

Google Maps: le altre funzionalità AI in arrivo nell’app

Tra le altre funzionalità incluse nella ricerca di Maps, cercando “cose da fare” in una zona, l’app mostrerà suggerimenti inerenti al luogo in cui ci si trova (ad esempio mostre d’arte, visita a monumenti, ecc.). per ottenere indicazioni basterà toccare il luogo. Questa funzionalità arriverà a livello globale nelle prossime settimane sull’app Android e iOS. Maps sta sfruttando l’AI per aggiornare i limiti di velocità in 20 paesi europei, ma questa funzionalità sarà disponibile nei prossimi mesi. Inoltre, i conducenti di veicoli elettrici potranno finalmente visualizzare informazioni aggiuntive sulle stazioni di ricarica nella mappa, come caricabatterie compatibile con il veicolo, carica rapida, ecc.. Inoltre, sarà possibile vedere quando la colonnina è stata usata l’ultima volta, in modo da sapere se è rotta oppure no.

Google inserirà inoltre la visualizzazione immersiva per itinerari in alcune città (Firenze, Dublino, Parigi, Londra, ecc.) e porterà Lens in Maps (ex Search with Live View) in più di 50 nuove città. Questa funzione utilizza l’AI e la realtà aumentata per facilitare la comprensione dell’ambiente circostante e la ricerca di informazioni su elementi come trasporto pubblico, ATM, ristoranti, ecc. Anche l’interfaccia di navigazione di Maps subirà un restyle, mostrando l’ambiente circostante in modo più accurato. Gli edifici saranno più realistici, in modo da potersi orientare meglio durante il percorso. Maps migliorerà i colori e dettagli delle corsie in autostrada, per permettere agli utenti di trovare subito l’uscita giusta. Big G includerà la novità in 12 paesi, come Francia, Germania, Canada e Stati Uniti, entro i prossimi mesi. Per poterla sfruttare in Italia bisognerà invece attendere ancora un po’.