Vuoi mantenere il tuo PC pulito e veloce? Ecco i software più interessanti

Un computer appena acquistato di fascia media o alta, propone spesso prestazioni molto apprezzabili. Con il passare dei mesi però, la sua velocità tende a ridursi in maniera sostanziale.

Non si tratta di un problema hardware: l'accumulo di programmi e file inutili infatti, va gradualmente a saturare le risorse disponibili. Un avvio lento, l'esecuzione dei software sempre meno veloce e problemi di vario tipo sono di solito segnali che il PC in uso ha bisogno di una buona ripulita.

Quando ciò avviene, è possibile intervenire manualmente, agendo sui file temporanei, i cookie dei browser e altri dati tutt'altro che indispensabili. Per una pulizia accurata ed efficace, è però consigliabile affidarsi a programmi specifici.

In questo contesto specifico, IObit è un'azienda che ha costruito il suo successo. Questo marchio, infatti, è legato ad alcuni tra i software per la manutenzione del PC più famosi al mondo.

Un PC pulito e veloce? Con gli strumenti forniti da IObit è facile

Quali sono gli strumenti che IObit offre ai suoi clienti? I software proposti sono molteplici e con diverse funzioni.

Advanced SystemCare 16 PRO, per esempio, è una potente utility che agisce a 360 gradi, incrementando le prestazioni del PC fino al 200%.

Driver Booster 10 PRO, dal canto suo, è uno strumento ideato appositamente per mantenere aggiornati i driver del computer. Questo aspetto non è solo apprezzabile lato prestazioni, ma permette anche di contrastare e prevenire problematiche legate a sicurezza e bug.

IObit Uninstaller 12 PRO, invece, è un software che si focalizza sulla disinstallazione dei software. Questo permette di eliminare qualunque tipo di traccia degli stessi, sia per quanto riguarda i registri di Windows, sia in ottica file spazzatura.

A rendere ancora più interessanti i suddetti software vi è l'attuale promozione.

In occasione dei 17 anni di attività, infatti, IObit ha deciso di festeggiare offrendo sconti su tutti i suoi prodotti di manutenzione PC (e non solo). Per chiunque abbia a cuore la pulizia del proprio computer è un'occasione da non perdere.

