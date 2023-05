VPS vs Web hosting: cosa scegliere, come scegliere

Quale soluzione scegliere per ospitare il proprio progetto online? La risposta migliore a questa domanda è anche la più equilibrata: "Quella più adatta al progetto che si desidera sviluppare". Ma come stabilire i criteri più adatti per operare un investimento di questo genere? Attività differenti presentano esigenze diverse in termini di risorse (funzionalità, software, spazio per lo storage, traffico atteso, volumi di utenza, eccetera), per questa ragione è necessario conoscere le caratteristiche delle alternative disponibili. Voglio pubblicare un semplice sito vetrina per promuovere il mio brand o ho la necessità di vendere i miei prodotti su Internet? Può essermi sufficiente un hosting condiviso o dovrei preferire un VPS?

Proviamo a sciogliere questi interrogativi partendo da alcuni esempi concreti: le offerte di OVHcloud dedicate a web hosting e VPS. Prima ancora, però, introduciamo brevemente le due soluzioni in modo da capire in cosa consistono, in cosa si differenziano e in quali contesti si rivelano più efficaci. Dopodiché la scelta sarà evidentemente più semplice.

Web hosting: caratteristiche e vantaggi

Il web hosting rappresenta la modalità più diffusa ed economica per ospitare dei siti Internet. In linea generale questa soluzione può essere definita come una tecnologia che consente di visualizzare il contenuto di un progetto online. Per fare ciò è necessario uno spazio su un server in cui caricare pagine web, fogli di stile, script, immagini, elementi audio/video, dati su database e tutto quello che compone il sito Internet da proporre ai visitatori. Quest'ultimo è associato ad un indirizzo IP collegato ad un nome a dominio (ad esempio "html.it") tramite il sistema dei DNS (Domain Name System). Gli utenti possono così raggiungere il sito via browser attraverso il dominio, senza dover digitare o ricordare sequenze numeriche complesse.

Esistono diversi tipi di web hosting ma spesso con questa definizione si fa riferimento al cosiddetto hosting condiviso. Con esso le risorse vengono suddivise tra tutti gli utenti che usufruiscono del servizio. Un'impostazione di questo genere non si traduce però necessariamente in prestazioni limitate e scarsa sicurezza. Un hosting condiviso di buona qualità può infatti ospitare siti web di medie dimensioni caratterizzati da elevati livelli di traffico. Questo anche perché i contenuti e i dati di ciascun utente sono isolati rispetto a quelli degli altri.

Il web hosting di OVHcloud

OVHcloud offre un servizio di Hosting gestito completo e denso di opzioni. All'utente spetta solo il compito di creare il proprio sito web, al resto pensa il provider tramite un'infrastruttura preinstallata, che viene supervisionata 24/7 e aggiornata con le patch di sicurezza più recenti. In questo modo la fase di startup di un progetto diviene praticamente immediata. A seconda del piano scelto, con un click dal pannello dello Spazio Cliente si possono installare i CMS più utilizzati (WordPress, Joomla e Drupal) o lanciare un e-commerce con Prestashop.

Il traffico mensile è illimitato e può essere monitorato tramite statistiche dettagliate e log. L'integrità dei dati è inoltre garantita da uno strumento di backup e ripristino di file e database, così come la sicurezza è affidata ad un sistema di protezione contro gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) basati sul traffico. Si ha la necessità di automatizzare i task? Nessun problema, con CRON è possibile farlo direttamente dallo Spazio Cliente.

OVHcloud propone diverse soluzioni per il web hosting ma tutte comprendono un dominio gratuito per il primo anno, la possibilità di creare account e-mail, database, backup automatici, un certificato Let's Encrypt SSL e il supporto per vari linguaggi di sviluppo e programmazione. I piani variano poi in termini di risorse e funzionalità per adattarsi alle varie esigenze (privati, professionisti o sviluppatori). Chi desidera creare siti Internet o blog WordPress può optare ad esempio per Hosting Personale, troviamo poi Hosting Pro per siti professionali, Hosting Performance per progetti multi-sito ed e-commerce.

Si parte quindi da un'offerta essenziale, come quella di "Hosting Personale", che supporta tra l'altro configurazioni multi-sito (sino a 5 siti web consigliati per un singolo piano), risorse condivise, ottimizzazione per WordPress, fino a 10 account e-mail da 5 GB e un database MySQL (shared) da 200MB. Con i piani più avanzati le risorse disponibili crescono e in alcuni casi diventano illimitate. Spostarsi da un piano all'altro è comunque molto semplice, questo favorisce la crescita dei siti web e permette di associarli velocemente al web hosting più adatto.

VPS: caratteristiche e vantaggi

Un VPS (Virtual Private Server) è servizio di hosting in cui un server fisico viene suddiviso in più virtual server. Ciascun server virtuale opera come server indipendente, ha il proprio sistema operativo e le proprie risorse (CPU, RAM, storage, banda, etc.) e può essere gestito e configurato dall'utente in piena autonomia. Generalmente i VPS vengono utilizzati dai clienti che hanno bisogno di un maggior controllo sulle risorse rispetto a un hosting condiviso, senza però dover acquistare un più costoso server dedicato. I server virtuali, infatti, sono generalmente più economici rispetto a una macchina fisica, offrendo nel contempo scalabilità, flessibilità e un alto livello di personalizzazione.

Un VPS garantisce prestazioni e funzionalità superiori a quelle di un hosting condiviso, perché le risorse sono dedicate a chi le utilizza, ma simili a quelle di un server dedicato. Consente inoltre di installare e gestire software e applicazioni utili per il proprio progetto online rivelandosi un ambiente di hosting in grado offrire ampia libertà dal punto di vista della gestione.

I VPS di OVHcloud

Chi desidera liberarsi delle preoccupazioni legate alla complessità tecnica di un'infrastruttura ma vuole godere di performance elevate e di un set di strumenti completo da utilizzare come utente di root per i propri siti web, può valutare l'offerta VPS di OVHcloud. Quest'ultima ha il vantaggio di essere particolarmente articolata, riuscendo a coprire le esigenze di qualsiasi tipo di progetto. La scelta dipende dalle risorse che si vuole destinare ai siti web o alle applicazioni web che si desidera sviluppare. Tenendo comunque conto che si tratta di soluzioni scalabili, per cui è sempre possibile passare ad una configurazione superiore quando la propria attività online lo richiede.

Volendo concentrare l'analisi su soluzioni più adatte per chi vuole iniziare ad utilizzare un VPS, magari perché deciso a migrare da un hosting condiviso, è possibile descrivere nel dettaglio le caratteristiche dei piani VPS "Starter", "Value" ed "Essential". Sotto alcuni punti di vista, queste formule presentano caratteristiche comuni, come ad esempio il fatto che i VPS operano da data center e su indirizzi IP localizzati vicino al pubblico degli utilizzatori, i tempi di latenza vengono così ridotti al minimo. Per quanto riguarda invece le risorse disponibili, il piano Starter si rivela invece ideale per il passaggio graduale da un hosting web tradizionale ad un server virtuale, offrendo una configurazione basata su 1 vCore, 2 GB di memoria RAM, 20 GB di storage SSD SATA e traffico illimitato su banda passante da 100 Mbps.

Starter è disponibile in quantità limitata. Per chi però è alla ricerca di una soluzione più performante dal punto di vista dello spazio per i dati e della banda, il piano Value offre 40GB di storage su SSD NVMe e traffico illimitato su banda da 250 Mbps. Il piano Essential, infine, viene incontro alle necessità di chi prevede di dover gestire alti volumi di traffico raddoppiando tutte le risorse disponibili con una formula Value. Con esso abbiamo una configurazione basata su 2 vCore, 4 GB di RAM, 80 GB di storage SSD NVMe e traffico illimitato su banda da 500 Mbps.

Tutti i VPS di OVHcloud possono essere suddivisi in partizioni per ospitare più siti web o progetti. Il cliente ha così la possibilità di assegnare a ciascuno di essi uno spazio riservato definendone le dimensioni. Tali operazioni diventano poi ancora più semplici installando un'interfaccia per la gestione dei siti web come Plesk o cPanel. La sicurezza dei dati è garantita da opzioni di backup che permettono di effettuare copie di sicurezza in modo automatico e regolare. Nello stesso modo del web hosting è poi offerta la protezione contro gli attacchi DDoS.

Il costo è basato sull'utilizzo effettivo delle risorse a disposizione, con l'opzione di poterle scalare a maggior capienza quando necessario. Non vi sono costi nascosti e le tariffe mensili previste vengono specificate per ciascun piano prima dell'acquisto.

Web Hosting vs VPS: quale scegliere?

Quando preferire un web hosting e quando un VPS? Tutto dipende dalle risorse e dalle funzionalità di cui abbiamo bisogno. Analizzando l'offerta di OVHcloud è possibile affermare che il VPS rappresenta un'evoluzione logica rispetto alle soluzioni tradizionali di hosting web. Questo perché garantisce maggiori possibilità e libertà d'azione in termini di configurazione, accesso e funzionalità. Basti pensare alla possibilità di installare certificati SSL o qualsiasi altro tipo di software, compresa la libertà di scegliere tra varie distribuzioni Linux o Windows Server come sistema operativo per il proprio server virtuale.

In collaborazione con OVHcloud