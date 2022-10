VPS hosting: quando e perché conviene

Si chiama VPS, acronimo di virtual private server, ed è un hosting pensato per chi è in cerca di soluzioni particolari per il suo progetto web, ma ha necessità di un servizio scalabile in grado di seguire l'evoluzione del progetto web in tutte le sue fasi.

L'utilizzo di un VPS è indicato quando il sito web di tua proprietà va oltre i limiti di file e risorse del tuo hosting condiviso o hai la necessità di installare dei moduli o delle applicazioni personalizzate che non vengono supportate dal tuo server.

Con ServerPlan puoi avere un VPS Linux e Windows semplice e conveniente, che mantiene tutti i vantaggi di un server dedicato e ti permette di avere anche uno sconto del 50% sulle prime tre mensilità.

Perché scegliere un VPS hosting e quali vantaggi porta?

Il vantaggio di scegliere una soluzione VPS è legato prima di tutto ai costi: è più economica della scelta di un server dedicato e può comunque offrirti gli stessi servizi. Senza dimenticare che alcuni provider, come ServerPlan, ti permettono di scegliere tra due differenti tipologie di servizio.

Con Full Access organizzi direttamente la tua soluzione, mentre con Managed hai il supporto tecnico del provider, bypassando quindi l'eventuale mancanza di competenze tecniche presso la tua azienda.

Scegliendo una delle soluzioni VPS hosting di Serverplan hai subito la massima flessibilità e il controllo delle risorse sfruttando il sistema VMware vCloud e Octopus. Se ne hai bisogno, puoi gestire a piacimento i picchi di carico gestendo autonomamente le risorse attraverso un pannello di controllo dedicato.

Attivando uno dei server VPS ai prezzi competitivi che puoi trovare in pagina, specialmente se attivi lo sconto a tempo limitato del 50%, puoi avere subito le seguenti caratteristiche:

Gestione VPS con sistema VMware Vcloud e Octopus

con sistema VMware Vcloud e Octopus Attivazione immediata a poche ore dal pagamento, con risorse come CPU, RAM, Disco e Banda garantite

a poche ore dal pagamento, con risorse come CPU, RAM, Disco e Banda garantite Attivazione del pannello di controllo cPanel o Plesk : entrambi verranno forniti già preinstallati

: entrambi verranno forniti già preinstallati 1 snapshot settimanale incluso nel prezzo per mantenere al sicuro i tuoi dati

per mantenere al sicuro i tuoi dati Upgrade risorse a tuo piacimento a seconda delle tue necessità

a tuo piacimento a seconda delle tue necessità Migrazione gratuita da un altro provider

A seconda del servizio che sceglierai, l'attivazione avviene in pochi secondi se preferisci gestire tu direttamente il server. Nel caso scegliessi invece l'assistenza VPS Managed dovrai attendere un tempo di circa 4 ore: a quel punto, un team di tecnici specializzati sarà sempre a tua disposizione per occuparsi di tutto, dall'installazione alla configurazione e senza dimenticare il monitoraggio delle performance.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.