VPS a meno di €5: si può fare, con OVHcloud

Un VPS (Virtual Private Server) permette di ospitare i propri siti Web in un ambiente caratterizzato da risorse scalabili e garantite. In termini di prestazioni e funzionalità le sue caratteristiche sono simili a quelle di un server dedicato, ma un VPS necessita di investimenti più contenuti e libera l'utente dalle preoccupazioni legate alla gestione dell'hardware. Un server virtuale permette ad esempio di non dover assolvere compiti legati al monitoraggio dello stato di dischi per lo storage, memoria RAM e CPU, ad occuparsene è invece il provider in modo che il cliente possa concentrarsi sul proprio progetto online.

Scegliere il VPS più adatto è però fondamentale anche in un'ottica di ottimizzazione dei costi. A volte infatti un server virtuale non particolarmente dispendioso può essere sufficiente per la pubblicazione di uno o più siti Web o Web application. Nello stesso modo è utile poter disporre di una base di partenza, con una quantità essenziale di risorse e funzionalità, che possa essere scalata facilmente nel caso in cui si abbia bisogno di performance più elevate e strumenti aggiuntivi. Quindi, quali criteri adottare per operare la scelta migliore? Rispondiamo a questa domanda facendo riferimento a due piani VPS particolarmente convenienti proposti da OVHcloud: le formule Starter e Value.

Perché scegliere i VPS di OVHcloud

Non tutti i VPS sono uguali. Cerchiamo quindi di capire quali sono le caratteristiche ideali di un server virtuale partendo dall'offerta di OVHcloud, con un occhio di riguardo per offerte che si caratterizzano per un costo particolarmente conveniente e rappresentano quindi una grossa opportunità per investimenti con elevato rapporto qualità/prezzo.

Specifiche tecniche

I server virtuali di OVHcloud rappresentano il compromesso perfetto tra hosting Web condivisi e server fisici. Combinano infatti l'affidabilità e le prestazioni di un ambiente dedicato e, nello stesso tempo, consentono di liberarsi dagli oneri connessi alla gestione dell'infrastruttura tecnica. Diversamente dagli hosting condivisi, i VPS permettono di isolare i dati in una macchina virtuale dedicata interamente al cliente. Viene così replicata una configurazione del tutto simile a quella di un server dedicato, tranne per il fatto che il server non è fisico ma appunto "virtuale".

I VPS di OVHcloud possono essere suddivisi in varie partizioni. Si tratta quindi di soluzioni che permettono di ospitare più siti Web, dedicando a ciascuno uno spazio isolato di dimensioni definite. Gestirli diventa poi molto semplice quando si ha la possibilità di installare alcune delle più popolari piattaforme per l'hosting management come Plesk o cPanel. I server virtuali disponibili si basano su architetture Intel di ultima generazione e storage SDD SATA o NVMe in grado di rispondere a qualsiasi tipo di esigenza, a ciò si aggiunga che le risorse fisiche sono completamente assegnate all'utente e l'accesso al server è completo, come utente di root, dando la possibilità di ospitare anche siti Internet e Web application di livello professionale.

Prestazioni, risorse e tariffazione

Parlando di risorse diventa essenziale sottolineare ancora una volta il tema della scalabilità che nel caso dei VPS di OVHcloud è completa, semplificando la gestione del budget. Questo significa che non è necessario disporre anticipatamente di tutte le risorse. Lo Spazio Cliente permette infatti di incrementarle quando se ne presenta l'esigenza, mentre la tariffazione mensile prevede di pagare solo per le risorse utilizzate (pay-per-use). Nessun costo nascosto, i prezzi vengono mostrati prima dell'acquisto e si paga soltanto per ciò che serve quando serve.

I VPS di OVHcloud garantiscono prestazioni elevate anche grazie al fatto di supportare un volume di traffico illimitato, con un limite di banda passante che varia dai 100 Mbps del piano più economico ai 2 Gbits di quello più avanzato. Data Center e indirizzi IP dei server sono inoltre localizzati vicino al pubblico dei visitatori, riducendo al minimo i tempi di latenza di pagine Web e applicazioni.

Sicurezza

La sicurezza online significa soprattutto protezione dei dati e continuità di servizio. Per questo motivo i server virtuali di OVHcloud offrono innanzitutto un'opzione di backup che consente di effettuare il salvataggio dei dati gestiti in modo automatico e regolare. A questo proposito è utile segnalare anche l'opzione Snapshot che permette di creare in pochi click un'istantanea del proprio server virtuale, direttamente dallo Spazio Cliente. Backup e istantanee consentono di ripristinare il funzionamento di un sito Web riportandolo al momento in cui sono stati effettuati.

Tutti i VPS includono la protezione contro gli attacchi basati sulla tecnica del DDoS (Distributed Denial of Service). In questo modo utenti malintenzionati non potranno mandare offline i siti Web producendo artificialmente traffico di Rete. L'infrastruttura di OVHcloud offre in ogni caso ai servizi dei propri utenti latenza ridotta e disponibilità hardware garantita da SLA, assicurando un livello di stabilità costante.

VPS OVHcloud Starter

Per chi è alla ricerca di un VPS economico ma performante, OVHcloud propone i suoi VPS Starter.

Il piano VPS Starter si basa su configurazione dotata di 1 vCore, 2 GB di memoria RAM, 20 GB di spazio per l'archiviazione di dati su disco SSD SATA e traffico illimitato con banda passante da 100 Mbps. È possibile selezionare gratuitamente un sistema operativo Linux da associare gratuitamente al VPS scegliendo tra le principali distribuzioni (Ubuntu, Debian, Fedora). Il piano permette di abilitare inoltre il supporto gratuito per i container Docker, mentre non sono disponibili il sistema Windows Server, Plesk Debian e CPanel. Come per gli altri piani, Starter consente di mantenere e modificare la quantità e la localizzazione del Data Center in un qualsiasi nodo della della rete globale di OVHcloud.

VPS OVHcloud Value

Il piano Value presenta una configurazione basata su 1 vCore, 2 GB di RAM, 40 GB di storage SSD NVMe e banda da 250 Mbps. OVHcloud presenta questa soluzione per chi necessita di risorse superiori a quelle offerte da Starter contenendo nel contempo i costi. Di base, cioè senza alcun vincolo, la formula Value costa 5,80 euro al mese + IVA. Se però si sceglie di mantenere il piano per almeno 24 mesi il prezzo scende a meno di 5 euro mensili: 4,93 euro al mese + IVA. Uno sconto del 15%.

Come Starter, con Value è possibile installare gratuitamente una distribuzione Linux come sistema operativo per la gestione del VPS. In questo caso è però anche possibile acquistare una licenza di Windows Server così come i servizi Plesk Debian e cPanel.

Conclusioni

I piani Starter e Value di OVHcloud offrono soluzioni VPS dotate di tutte le risorse e le funzionalità necessarie per la gestione dei propri progetti online. Proposti a prezzi estremamente competitivi, possono essere scalati in qualsiasi momento a configurazioni più avanzate per adeguarsi alle esigenze di qualsiasi attività su Internet. Un punto di partenza ideale, insomma, che non preclude possibilità per qualunque evoluzione successiva.

In collaborazione con OVHcloud