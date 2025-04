VPN veloce e sicura a partire da 3,09 euro con NordVPN

Se sei alla ricerca di una VPN veloce e sicura in vista della tua prossima vacanza all'estero, ti segnaliamo l'ultima offerta di NordVPN, grazie alla quale è possibile risparmiare il 73% sui piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese. La promozione in corso include anche tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Velocità doppia rispetto alla concorrenza, funzionalità di sicurezza proprietarie, ferrea politica no-log: questi i principali punti di forza di NordVPN, una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato. L'attivazione di un profilo tra quelli disponibili consente inoltre di proteggere fino a un massimo di dieci dispositivi in contemporanea.

Perché scegliere la VPN di NordVPN

La VPN è un servizio di rete privata virtuale che consente di nascondere la propria posizione e l'attività svolta sul web agli occhi dei provider Internet e dei cybercriminali. Uno dei problemi che può sorgere quando si utilizza un servizio di questo tipo è il rallentamento della connessione, problema che però non si riscontra con NordVPN, che ha dalla sua una velocità doppia rispetto alla stragrande maggioranza delle VPN oggi disponibili.

Un altro vantaggio di NordVPN è l'integrazione di Threat Protection Pro, uno strumento proprietario che consente agli utenti di bloccare la pubblicità online, i tracker web e gli eventuali malware presenti nei file scaricati dalla rete. Sono poche le VPN che offrono un simile servizio, che invece è molto utile, soprattutto se si vuole sperimentare una navigazione sul web senza pubblicità e senza tracciamento dei dati.

Infine, NordVPN rientra nella lista delle VPN che adottano una severa politica di no-log, attraverso cui gli utenti hanno la consapevolezza che nessuno possa risalire ai loro dati personali né alle attività svolte sul web.

L'offerta in corso sul sito di NordVPN, che offre il 73% di sconto su tutti i piani della durata di due anni, scadrà il 14 maggio 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.