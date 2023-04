Con la VPN di Surfshark navigate in sicurezza su tutti i vostri dispositivi

La VPN è attualmente lo strumento più diffuso per navigare in totale sicurezza, ma anche per poter usufruire di servizi con dei limiti regionali. Effettuando il collegamento a dei server dedicati, che fanno anche da filtro, è infatti possibile evitare pagine malevole o pubblicità fastidiose, potendo impostare un indirizzo IP di un paese diverso, in base alle proprie esigenze. Tra le svariate offerte disponibili in rete, Surfshark offre protezione da qualsiasi tracker, dando la possibilità di disfarsi delle pubblicità e dei pop-up dei cookie, nonché un'ottima stabilità di rete e velocità fino a 10Gbps in 100 paesi.

VPN: perché utilizzarla

Una VPN (Virtual Private Network) consente di navigare su internet instradando il traffico in dei server privati, a cui viene effettuato un collegamento sicuro tra questi e il vostro PC, prima della connessione con il proprio ISP (Internet Service Provider). In questo modo, è possibile navigare con maggior sicurezza, per via della cifratura dei dati, ed è possibile mascherare il proprio indirizzo IP per poter utilizzare dei servizi (piattaforme streaming, social o altro) con dei limiti regionali sia dall'Italia che dall'estero, ad esempio quando si è in viaggio. Con la VPN è anche possibile risparmiare, acquistando dei biglietti o dei servizi che in altri paesi hanno un costo minore: basterà accedere con la giusta posizione geografica, fino a trovare il prezzo più vantaggioso.

Sempre grazie alla cifratura dei dati, la VPN protegge inoltre la navigazione anche quando vi collegate in giro attraverso il Wi-Fi pubblico, che per via di ciò, rende spesso facile la vita a possibili malintenzionati presenti in zona.

Cosa offre la VPN di Surfshark

La VPN di Surfshark ha trovato molta diffusione tra gli utenti grazie alla possibilità di utilizzare un singolo abbonamento per un numero illimitato di dispositivi: potrete ad esempio proteggere tutti i computer, gli smartphone o i tablet della vostra famiglia senza costi aggiuntivi, tramite un solo account. Il servizio è inoltre attivo in 100 paesi, con più di 3200 server sparsi in tutto il mondo, potrete quindi utilizzare Surfshark in viaggio nella maggior parte delle regioni mondiali. Oltre a ciò, il software fornito offre funzioni di sicurezza avanzate, come l'autenticazione a due fattori, è poi possibile usufruire di un servizio clienti attivo 24 ore per tutti i giorni della settimana.

La VPN di Surfshark, infine, non raccoglie alcun dato o informazione relativi alla vostra navigazione, offrendo sempre il massimo della velocità ed essendo compatibile con gli ecosistemi e i browser più diffusi (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, Fire TV, Chrome, Firefox ed Edge).

Tutto questo è ottenibile a soli 2,30€ al mese, per un abbonamento di due anni, con l'82% di sconto.

