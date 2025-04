VPN Surfshark da 1,99 euro al mese e 3 mesi gratis fino al 30 aprile

Se in vista delle prossime vacanze si sta valutando l'acquisto di una VPN, una delle proposte più interessanti è disponibile sul sito di Surfshark, che in occasione dei festeggiamenti per il suo settimo compleanno offre il servizio a partire da 1,99 euro al mese più tre mesi extra in regalo. L'offerta riguarda i piani della durata di due anni e prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Con la VPN di Surfshark è possibile navigare in totale sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche, accedere in modo sicuro ai propri contenuti preferiti, e bloccare sia gli annunci pubblicitari invasivi che i malware presenti nei siti web. Inoltre, a seconda del piano selezionato, si usufruisce di funzionalità aggiuntive come Incogni, lo strumento più efficace per rimuovere i propri dati personali dal web e contrastare così in maniera efficace lo spam.

Perché scegliere la VPN di Surfshark

Al giorno d'oggi proteggere la connessione Internet è indispensabile, se si vogliono evitare violazioni di dati e attacchi da parte di cybercriminali. La soluzione più efficace prevede l'attivazione di una VPN.

Con Surfshark è possibile fare affidamento su una privacy online granitica: il servizio in questione si connette e si riconnette 24 ore su 24, sette giorni su sette, indipendentemente da dove ci si trovi. A questo proposito, offre anche funzionalità extra che le altre VPN non hanno, come il blocco di pubblicità, pop-up di cookie e tracker, per navigare così più liberamente senza subire il tracciamento dei propri dati personali da parte delle aziende.

E sempre a proposito di privacy, Surfshark garantisce una rigida politica di no-log, a differenza di altri servizi analoghi. Ciò significa che la VPN non monitora, non traccia e non memorizza quella che è l'attività svolta sul web da parte dei suoi utenti: ogni cosa che si faccia, dunque, rimane all'interno delle mura della propria abitazione.

L'offerta di compleanno proposta da Surfshark, che consente di attivare il piano base di due anni a 1,99 euro al mese con tre mesi in omaggio, scade il 30 aprile 2025.

