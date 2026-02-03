La VPN di Surfshark torna sotto i 2 euro con l'offerta speciale di febbraio

Febbraio è il mese giusto per affidarsi a una VPN di qualità come quella proposta dal fornitore Surfshark: grazie alla nuova offerta speciale, infatti, il prezzo è sceso sotto i 2 euro, con sconti fino all’87%, tre mesi extra di servizio in regalo e l’immancabile garanzia di rimborso di 30 giorni nell’eventualità le aspettative iniziali non vengano rispettate.

Ecco nel dettaglio i piani e i nuovi prezzi scontati della VPN Surfshark:

Surfshark Starter: 1,99 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra (53,73 euro per i primi 27 mesi invece di 417,15 euro, per effetto dell’87% di sconto)

per 24 mesi + 3 mesi extra (53,73 euro per i primi 27 mesi invece di 417,15 euro, per effetto dell’87% di sconto) Surfshark One: 2,29 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra (61,83 euro per i primi 27 mesi invece di 484,65 euro, per effetto dell’87% di sconto)

per 24 mesi + 3 mesi extra (61,83 euro per i primi 27 mesi invece di 484,65 euro, per effetto dell’87% di sconto) Surfshark One+: 4,19 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra (113,13 euro per i primi 27 mesi invece di 562,95 euro, per effetto dell’80% di sconto)

I diversi piani a confronto

Se si ha la necessità esclusiva di ottenere una maggiore protezione quando ci si connette al Wi-Fi pubblico, insieme alla visione dei propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi, il piano Surfshark Starter offre il miglior rapporto qualità prezzo, dal momento che la VPN è uguale in tutti i tre piani messi a disposizione dal fornitore.

Il piano One, ora in offerta a 2,29 euro al mese per i primi due anni, aggiunge l’antivirus in tempo reale, la protezione contro gli attacchi di phishing, gli avvisi relativi ad eventuali leak di dati, il blocco dei contenuti web e i risultati di ricerca senza annunci.

Infine, il pacchetto One+ include tutte le funzionalità dei piani Starter e One con l’aggiunta di Incogni, il servizio che permette agli utenti di rimuovere in automatico i loro dati personali dai database delle aziende, riducendo così in modo drastico lo spam.

Surfshark VPN è in offerta a partire da 1,99 euro al mese per i primi due anni: per aderire all’offerta speciale di febbraio è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata, raggiungibile tramite il box qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.