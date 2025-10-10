VPN sicura su dispositivi illimitati a 1,99 euro al mese con Surfshark

Le VPN non sono tutte uguali. All'inizio, vuoi perché è appunto la prima volta, vuoi per risparmiare, la maggior parte delle persone sceglie una VPN gratuita, commettendo però un errore. I servizi di rete privata virtuale free, infatti, non mantengono le loro promesse, diventando anzi loro stesse un pericolo per i dati personali degli utenti.

La soluzione migliore è rivolgersi direttamente alle VPN premium, che a fronte di un costo mensile irrisorio offrono un servizio affidabile e una connessione veloce, ideale sia per guardare film, serie tv ed eventi sportivi, ma anche per lavorare in smart working, giocare ai propri titoli preferiti o semplicemente navigare sul web.

Tra le VPN premium dal miglior rapporto qualità-prezzo si annovera Surfshark, forte di una reputazione solida e dell'opportunità concessa ai suoi utenti di usare un singolo abbonamento su un numero illimitato di dispositivi. Uno dei suoi fiori all'occhiello è la funzionalità proprietaria Alternative ID, attraverso cui si possono generare indirizzi e-mail e contatti personali fake, in modo da preservare quelli reali quando ci si iscrive a una piattaforma di cui non ci si fida.

Da segnalare anche l'inclusione del servizio Dynamic MultiHop, una funzionalità in grado di criptare due volte i dati degli utenti con la cosiddetta doppia VPN, che instrada il traffico Internet tramite due differenti server VPN. Un ulteriore punto di forza è la funzione Rotazione dell'IP, grazie alla quale i clienti Surfshark diventano irreperibili online sfruttando la rotazione costante degli indirizzi IP.

In questi giorni i piani della durata di due anni di Surfshark VPN beneficiano di uno sconto fino all'87%, con i prezzi che crollano a 1,99 euro al mese. La promozione in corso, inoltre, prevede anche 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni per tutti i tre piani.

