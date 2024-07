VPN sempre attiva: vantaggi e configurazione sui dispositivi mobili

La stagione estiva è quella in cui la nostra sicurezza e privacy online vanno in vacanza, insieme a noi. Che si tratti di attendere in aeroporto connessi a Wi-Fi pubblici o di navigare spensierati durante una pausa gelato, i rischi sono sempre in agguato. I cybercriminali non vanno in ferie e i nostri dati potrebbero trasformarsi nel loro pranzo al sacco. Ma c’è una soluzione pratica e molto furba: la VPN sempre attiva. Questa rete virtuale privata è in grado di farci navigare anonimamente, facendo credere che siamo magari alle Maldive, anche se in realtà siamo solo sul divano di casa.

I vantaggi di una VPN sempre attiva

Una VPN come CyberGhost non solo ci rende invisibili agli occhi di hacker, provider di rete e inserzionisti, ma lo fa in grande stile. Non importa se stiamo giocando la nostra partita online, comprando un paio di scarpe al volo, facendo operazioni bancarie o scambiando file su torrent: tutto resta segreto.

Con un unico abbonamento, è possibile proteggere fino a sette dispositivi contemporaneamente. L’elenco dei dispositivi compatibili comprende Windows, macOS, iOS, Android, Linux, router, console di gioco, Smart TV e Amazon Fire TV Stick.

CyberGhost offre anche una connessione velocissima, la politica no-log ferrea (le tue attività restano segrete), crittografia di livello militare, e tantissimi server. Se qualcosa dovesse andare storto, non preoccuparti: c’è il servizio clienti attivo 24/7, sempre pronto a risolvere ogni problema.

A tutto ciò si aggiunge un’offerta strepitosa: costo di soli 2,03 euro al mese per due anni (83% di sconto), più 4 mesi extra di servizio gratuito e la garanzia di rimborso di 45 giorni. Cosa vuoi di più?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.