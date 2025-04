NordVPN ha la migliore offerta per la cybersecurity avanzata

Questo mese il fornitore VPN NordVPN dispone della migliore offerta per la cybersecurity avanzata: 73% di sconto su tutti e tre i piani della durata di due anni, più tre mesi extra di servizio in regalo. I prezzi partono da 3,09 euro al mese per il piano Base, quello più economico, mentre i piani Plus e Ultimate sono disponibili al prezzo scontato di 3,99 euro e 6,49 euro. A tutto questo, poi, si aggiunge la garanzia di rimborso di trenta giorni.

In questo periodo una VPN può essere comoda per svariati motivi: in primis per superare le restrizioni geografiche che bloccano la visione dei contenuti streaming quando si è all'estero, in previsione di una vacanza fuori dall'Italia per Pasqua o durante il ponte del Primo Maggio; in secondo luogo per una questione di sicurezza legata alle connessioni al Wi-Fi pubblico, come ad esempio in aeroporto, hotel o nei ristoranti.

La migliore offerta per la cybersecurity avanzata

Tra le principali funzionalità di NordVPN si annovera Threat Protection Pro, uno strumento proprietario che blocca gli annunci pubblicitari, il tracciamento dei dati e l'accesso ai siti web contenenti malware o fake. Threat Protection Pro è disponibile con i piani Plus e Ultimate.

Un'altra funzione pensata per la cybersecurity è il Data Breach Scanner, tool che monitora l'eventuale violazione di dati sensibili, indirizzi e-mail e password. Nell'eventualità ciò accada, lo strumento invia in automatico consigli su come difendersi e intervenire in maniera tempestiva.

Infine, segnaliamo la presenza di uno spazio di archiviazione crittografata su cloud da 1TB e l'assicurazione Cyber nel piano Ultimate. Quest'ultima offre una copertura massima di 5.000 euro per eventuali truffe informatiche e il rimborso dei costi relativi al furto d'identità.

Per beneficiare dell'offerta in corso, grazie alla quale è possibile risparmiare il 73% sul prezzo di listino dei piani VPN, è sufficiente collegarsi al sito NordVPN.

