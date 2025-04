NordVPN è di nuovo in offerta: 73% di sconto sui piani di due anni

Il servizio VPN NordVPN è in offerta: 73% di sconto su tutti e tre i piani della durata di due anni più tre mesi extra in omaggio, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese. L'ultima promozione in corso prevede inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Oltre ad un prezzo concorrenziale, NordVPN offre funzionalità di sicurezza avanzate per una privacy online maggiore e una velocità di connessione superiore alla media rispetto agli altri servizi oggi disponibili sul mercato, utile soprattutto per un'esperienza streaming di livello superiore e una navigazione sul web gratificante. In tutto questo, uno dei suoi fiori all'occhiello è Threat Protection Pro, funzionalità proprietaria che permette di bloccare pubblicità, tracker web e accesso a siti pericolosi.

Le caratteristiche chiave di NordVPN

Un singolo abbonamento a NordVPN consente innanzitutto di installare l'app su un massimo di dieci dispositivi, per un accesso sicuro e privato alla rete Internet per tutta la famiglia, anche sulle reti Wi-Fi pubbliche, come quelle che si trovano in aeroporto, hotel o ristorante. L'applicazione è compatibile su PC Windows, Mac, computer con a bordo Linux, dispositivi Android e iOS, tvOS, Android TV e i browser web come Chrome, Firefox ed Edge.

Sul fronte della sicurezza online, NordVPN offre il monitoraggio del Dark Web per una protezione aggiuntiva dei propri dati, l'accesso remoto ai file tramite lo strumento Meshnet e un potente anti-malware proprietario come Threat Protection Pro, per una vita digitale più semplice e sicura per tutti i componenti della famiglia. A seconda del piano scelto, poi, c'è anche uno spazio in cloud sicuro dove poter crittografare i propri file ed eseguirne successivamente i backup.

In conclusione, confermiamo che l'ultima offerta permette di beneficiare di uno degli sconti più alti sui piani di NordVPN, e di conseguenza di uno dei prezzi più favorevoli dell'anno.

