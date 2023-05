VPN scontata? Con Surfshark hai la miglior offerta del momento

Sei alla ricerca di una VPN affidabile, veloce e allo stesso tempo in sconto? La miglior offerta del momento è della VPN Surfshark, in offerta dell'82% se scegli l'abbonamento da 24 mesi. Non solo però, perché oltre al maxi sconto puoi beneficiare anche di 2 mesi gratuiti. In concreto, dunque, paghi 59,76 euro per i primi 2 anni, dopodiché 55,29 euro ogni 12 mesi. I prezzi appena citati non includono l'IVA, ma le cose cambierebbero di poco. Quanto spenderesti al mese? Soli 2,30 euro, più o meno il costo di due caffè.

VPN Surfshark scontata dell'82% per i primi 2 anni

Al di là del prezzo concorrenziale, la VPN di Surfshark presenta caratteristiche uniche che la rendono una delle soluzioni migliori sul mercato. Tra queste citiamo la tecnologia VPN esclusiva dell'azienda, in grado di assicurare da una parte stabilità e dall'altra velocità durante tutta la connessione. A proposito di velocità, Surfshark garantisce connessioni da ogni angolo del mondo con server a 10 GBit. In aggiunta a questo, puoi godere di un'esperienza online appagante senza più annunci, pop-up dei cookie e tracker.

Gli altri vantaggi rispetto alla concorrenza sono: utilizzo su un numero illimitato di dispositivi, autenticazione a due fattori e assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette. Tutto questo a un prezzo irrisorio: 2,30 euro al mese (più tasse) per 24 mesi, con l'aggiunta di 2 mesi gratuiti.

Cogli al volo l'offerta del momento sulla VPN di Surfshark per beneficiare di uno sconto dell'82% sull'abbonamento di 24 mesi. L'offerta è a tempo limitato, potrebbe dunque terminare da un momento all'altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.