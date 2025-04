VPN per un viaggio all'estero: occasione imperdibile per attivare NordVPN

In vista di un viaggio all'estero è fondamentale installare una VPN illimitata sul proprio smartphone e sul proprio portatile. Si tratta di un servizio essenziale che consente di proteggere il traffico dati con la crittografia, assicurandosi un accesso sicuro a Internet anche quando si utilizza una rete pubblica. Nello stesso tempo, con una VPN è possibile ottenere un IP italiano (scegliendo un server VPN presente in Italia) e, quindi, accedere a Internet senza blocchi geografici.

La soluzione giusta per una VPN "da viaggio" è, senza dubbio, NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore. Il servizio in questione è ora disponibile in offerta con un prezzo ridotto fino a 3,09 euro al mese per tutti gli utenti che scelgono di puntare sul piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi, oltre che con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

La VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN con le seguenti caratteristiche:

crittografia del traffico dati in modo da proteggere il traffico dati e accedere a Internet nascondendo le proprie informazioni

del traffico dati in modo da proteggere il traffico dati e accedere a Internet nascondendo le proprie informazioni politica no log che elimina il tracciamento durante la connessione

che elimina il tracciamento durante la connessione un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per evitare blocchi geografici online

sparsi in tutto il mondo per evitare blocchi geografici online una connessione sempre senza limiti di banda durante l'utilizzo del servizio

durante l'utilizzo del servizio la possibilità di accedere alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea

Con la promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese. La versione da scegliere è quella che prevede l'attivazione del piano biennale con 3 mesi extra. Ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.