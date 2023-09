VPN per PC: 3 motivi per scegliere la nuova offerta di NordVPN

Chi è alla ricerca di una nuova VPN per PC può oggi puntare sulla nuova offerta di NordVPN che, scegliendo il piano biennale, è disponibile con un prezzo scontato di 3,79 euro al mese e con la possibilità di ottenere anche il Password Manager e 1 TB in cloud aggiungendo appena 2 euro in più al mese.

L'offerta in questione include anche 3 mesi gratis extra di abbonamento, per un totale di 27 mesi, e un Buono Amazon da 10, 20 o 30 euro, in base alla versione attivata della VPN. L'offerta è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal link qui di sotto.

3 motivi per scegliere NordVPN come VPN per PC

Ci sono almeno 3 motivi per scegliere NordVPN su PC:

la semplicità di utilizzo; utilizzare la VPN su PC è semplicissimo; basta installare l'app e attivarla tutte le volte che si ha la necessità di proteggere il traffico web sfruttandola rete VPN; non è necessario effettuare alcuna configurazione "strana"

Per attivare la promozione basta seguire il link qui di sotto. Ricordiamo che scegliendo il piano biennale si ricevono 3 mesi gratis extra oltre a un Buono Amazon in regalo.

NordVPN propone una garanzia di rimborso a 30 giorni per tutti i nuovi utenti. In più, l'offerta prevede la fatturazione anticipata con possibilità di pagare in 3 rate scegliendo PayPal come metodo di pagamento.

