Internxt: la promo con sconti fino al 75% è in scadenza

Internxt continua a proporre la promo con sconti fino al 75% sui propri piani cloud a vita. Il tempo per acquistarli, però, si sta assottigliando, e la data di scadenza adesso è molto più vicina. L’offerta è aperta a tutti coloro che stanno cercando uno spazio cloud storage affidabile dove conservare i file più importanti, ma anche a chi vuole lasciare quello attuale perché troppo costoso.

Promo con sconti fino al 75%: un affare da non perdere

Da sempre, Internxt cerca di offrire ai propri utenti un ecosistema digitale improntato sulla sicurezza al 100%. Se anche tu hai bisogno di uno spazio cloud, questo provider è la scelta migliore attuale. Risparmierai anche, considerando il livello di sconti applicati e la totale assenza di abbonamenti periodici.

Puoi scegliere tra il piano a vita da 2TB a soli 199 euro o, se hai maggiori esigenze, puoi optare tra quello da 5TB a 299 euro o da 10TB a 499 euro. La crittografia end-to-end assicurerà che i tuoi dati restino privati, proprio come dovrebbero essere. In più, per te degli omaggi da parte di Internxt: sfondi di Star Wars, tema di Star Wars per Web App e adesivi di Star Wars. Se ami la fantascienza, li apprezzerai sicuramente.

Tornando alle funzionalità, la condivisione dei file è sia intuitiva che protetta, con password aggiuntive per rafforzare ulteriormente la sicurezza. E se il servizio non dovesse soddisfare i tuoi standard, c’è la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questa offerta, come dicevamo, durerà ancora per poco. Se non vuoi perderti la promo con sconti fino al 75%, ti consigliamo di acquistare il piano a vita oggi stesso. Devi soltanto entrare nella pagina dedicata cliccando sul botton qui sotto e scegliere tra 2TB, 5TB e 10TB di spazio cloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.