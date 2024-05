Affrettati perché l’offerta -37% sui piani a vita di pCloud è in scadenza! Il tempo a disposizione rimasto è poco. Se non vuoi perderti l’opportunità di avere per sempre uno spazio di archiviazione virtuale dove salvare i tuoi file più importanti, devi scegliere il piano che più si adatta alle tue esigenze. Quale? Continua a leggere per conoscere i dettagli.

pCloud: offerta -37% sui piani a vita in scadenza

I piani con pagamento una tantum messi a disposizione da pCloud sono i seguenti:

500GB a vita a soli 199€ (invece di 299€)

(invece di 299€) 2TB a vita a soli 399€ (invece di 599€)

(invece di 599€) 10TB a vita a soli 1.190€ (invece di 1.890€)

Prima di scegliere, quantifica i file importanti che hai attualmente e quelli che potresti avere in futuro. Se sei un imprenditore, ti consigliamo il piano da 10TB. Puntualizziamo nuovamente che pagherai una volta soltanto e lo spazio cloud sarà a tua disposizione per sempre. Niente abbonamenti mensili e annuali, quindi.

Vediamo adesso cosa ti offre lo spazio cloud di pCloud:

Crittografia end-to-end: i tuoi file sono protetti dai tentativi di accessi non autorizzati.

i tuoi file sono protetti dai tentativi di accessi non autorizzati. Backup automatico: molto utile per evitare di perdere accidentalmente i file.

molto utile per evitare di perdere accidentalmente i file. Condivisione file semplice: puoi condividerli con chiunque in modo rapido e sicuro.

puoi condividerli con chiunque in modo rapido e sicuro. Accesso da qualsiasi dispositivo: potrai accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, ovunque tu sia.

potrai accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, ovunque tu sia. Supporto clienti eccellente: in italiano e disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Adesso ti lasciamo a riflettere su questa grande possibilità che ti abbiamo presentato. Ma fallo in fretta, perché l’offerta -37% sui piani a vita in scadenza. Una volta che hai deciso, clicca sul bottone qui sotto, entra nel sito ufficiale di pCloud e acquista il piano a vita che ti serve di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.