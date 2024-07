VPN non sicure? Norton Secure VPN è la soluzione

Le VPN non sono tutte uguali. Prima di scegliere un servizio, è importante controllare vari elementi, tra cui i protocolli gli algoritmi di crittografia utilizzati. Inoltre, se ci si vuole assicurazione una protezione online completa, l'ideale è puntare su un servizio all-in-one, che affianchi al servizio VPN un ottimo antivirus.

A questo proposito ti segnaliamo il prodotto Norton Secure VPN, il pacchetto completo di Norton in grado di proteggere i dati personali e sensibili di ciascun utente come numeri di carte di credito, dati bancari e password. La protezione è attiva anche quando ci si connette a una rete Wi-Fi pubblica sul proprio dispositivo mobile, PC o Mac.

Norton Secure VPN in sconto del 20% per 12 mesi

Tra le principali caratteristiche di Norton Secure VPN si annovera il rilevamento delle reti Wi-Fi compromesse e sospette, insieme alla navigazione in completo anonimato per restare invisibili agli occhi di hacker, provider di servizi Internet e gestori di telefonica mobile, più la funzionalità nota come kill switch, che disconnette qualsiasi dispositivo da Internet non appena la connessione VPN si interrompe. Da notare anche come Norton non tracci né memorizzi le attività online dei suoi utenti, permettendo loro di connettersi in modo sicuro a siti Web, video e app preferiti anche in movimento.

Grazie all'offerta in corso, è possibile attivare Norton Secure VPN a 39,99 euro invece di 49,99 euro, per effetto del 20% di sconto. Al termine dei primi dodici mesi, il rinnovo passerà a 49,99 euro ogni anno, a meno che non si scelga di disdire senza alcun costo. E se il servizio non dovesse soddisfare le aspettative iniziali, è possibile richiedere il rimborso completo entro 60 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.