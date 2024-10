VPN, mettiti al sicuro in una bolla di cybersecurity con l'ultima offerta di NordVPN

Ottobre è il mese della cybersecurity e per l'occasione NordVPN ha rilanciato una nuova offerta sul suo sito ufficiale. Con l'ultima promozione in corso, è possibile attivare i piani di due anni a partire da 3,59 euro al mese, con sconti fino al 71% e tre mesi extra in regalo.

Nel corso degli anni NordVPN è riuscita a guadagnarsi lo status di una delle migliori VPN del settore. Merito di due elementi in particolare: la velocità della connessione VPN, superiore alla media, e le funzionalità di sicurezza avanzate che garantiscono una privacy online totalizzante.

VPN per 24 mesi a partire da 3,59 euro al mese con NordVPN

Un recente test condotto da una società di terze parti ha certificato come la velocità della VPN di NordVPN sia superiore a 6730 Mbps, contro una media di 2000-3000 Mbps della concorrenza. Si tratta di fatto di un valore almeno doppio, se non triplo, rispetto a quanto riescono a fare i servizi VPN concorrenti.

Sul fronte della sicurezza, il fiore all'occhiello è rappresentato dall'opzione proprietaria Threat Protection Pro, in grado di rilevare eventuali malware nei file scaricati da Internet, bloccare i web tracker impedendo così il tracciamento da terze parti ed eliminare gli annunci pubblicitari invasivi sui siti web.

A tutto questo si aggiungono poi l'utilizzo della migliore crittografia ad oggi disponibile (AES a 256 bit) e la ferrea politica di no-log, grazie alla quale si ha la consapevolezza che i propri dati non siano condivisi, monitorati né venduti a società terze.

I piani di 24 mesi di NordVPN sono in offerta a partire da 3,59 euro al mese sul sito ufficiale. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato e offre una garanzia Soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

