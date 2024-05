VPN illimitata su 10 dispositivi: NordVPN è in offerta con una gift card in omaggio

La migliore VPN ora costa meno: NordVPN è protagonista di un'ottima offerta che taglia il prezzo in modo netto per chi sceglie di attivare il piano biennale con 3 mesi extra oltre che con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione.

Grazie alla promozione in corso, NordVPN ora costa 3,69 euro al mese, con una gift card da 10 euro in regalo, utilizzabile su Amazon e altri store. Da notare anche il piano Ultimate, che costa 6,19 euro al mese, aggiungendo 1 TB in cloud e altri vantaggi e mettendo a disposizione una gift card da 50 euro.

Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN è in offerta: cosa include la VPN

Con NordVPN è possibile accedere a una connessione protetta dalla crittografia e con una politica no log, in modo da poter navigare su Internet senza alcun tracciamento. Da notare, inoltre, che la VPN mette a disposizione dei suoi utenti un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, con possibilità, quindi, di spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare eventuali blocchi all'accesso.

La connessione tramite VPN è senza limiti di tempo e di banda. Chi sceglie di attivare NordVPN, inoltre, può utilizzare la VPN su 10 dispositivi in contemporanea (con la possibilità quindi di dividere anche le spese). Il servizio mette a disposizione app dedicate su tutti i principali sistemi operativi.

Con l'offerta in corso, NordVPN costa 3,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e una gift card di 10 euro. C'è anche il piano Ultimate che include 1 TB in cloud, il sistema antimalware e il password manager oltre a una gift card da 50 euro. Le offerte sono disponibili di seguito. C'è sempre, ricordiamo, una garanzia di rimborso di 30 giorni.

