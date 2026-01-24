VPN illimitata, sicura e veloce: bastano 1,59 euro al mese con i Saldi di Gennaio

La promo Saldi di Gennaio è l'occasione giusta per attivare Total VPN, una delle migliori VPN sul mercato. Con l'offerta in corso, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,59 euro al mese scegliendo il piano di 12 mesi che include nel prezzo anche Total Adblock e TotalAV. Per sfruttare l'offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di Total VPN, accessibile tramite il box qui di sotto. L'offerta include 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia "soddisfatti o rimborsati".

L'offerta di Total VPN

Total VPN è la scelta giusta per una nuova VPN illimitata. Il servizio, infatti, offre un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo e garantisce la possibilità di utilizzo illimitato della rete VPN con condizioni molto vantaggiose.

Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando la rete utilizzata non è privata, oltre a una politica zero log, che assicura l'assenza di un tracciamento e di una raccolta dei dati di utilizzo dell'utente.

Total VPN, inoltre, mette a disposizione un network di server distribuito in più Paesi al mondo. In questo modo, direttamente dall'app del servizio, è possibile scegliere un server sVPN situato in un altro Paese per spostare il proprio IP e, quindi, aggirare blocchi geografici e censure online.

L'uso della rete VPN può avvenire tramite le app di Total VPN, con la possibilità di effettuare più connessioni in contemporanea, per un utilizzo "multi-dispositivo" e senza limitazioni di banda e di traffico dati.

Con Total VPN si può accedere a una VPN con un prezzo ridotto fino a 1,59 euro al mese, puntando sul piano di 12 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è accessibile tramite il box qui di sotto ed è disponibile solo per un breve periodo di tempo. L'attivazione garantisce un accesso immediato al servizio.

