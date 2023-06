VPN illimitata: l'offerta migliore del mese è di NordVPN

Il mese di giugno è appena iniziato ed è tempo di individuare l'offerta giusta per poter utilizzare una VPN illimitata, un servizio sempre più importante per poter accedere ad Internet in sicurezza e nel rispetto della privacy. Le opzioni, anche questo mese, sono numerose ma ancora una volta ad aggiudicarsi il titolo di "miglior VPN", per completezza, prestazioni e convenienza, è NordVPN.

Grazie all'offerta in corso, infatti, NordVPN è disponibile con 3 mesi extra di servizio gratis e con uno sconto fino al 59%. Per ottenere tutti i vantaggi è sufficiente puntare sul piano biennale di NordVPN che consente l'accesso al servizio a partire da 3,99 euro al mese. Da notare che è disponibile anche il piano annuale, con un costo a partire da 4,59 euro al mese e sempre con 3 mesi gratis aggiuntivi.

Tutte le offerte sono attivabili tramite il sito di NordVPN.

La migliore VPN illimitata del mese è NordVPN

NordVPN è, da tempo, un punto di riferimento del settore delle VPN garantendo:

una connessione senza limiti di traffico dati e di banda

di traffico dati e di banda una connessione protetta dalla crittografia e con una politica no log per il massimo della sicurezza e della privacy

e con una per il massimo della sicurezza e della privacy un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare facilmente qualsiasi blocco geografico all'accesso ad un servizio web

L'offerta del mese di NordVPN è ottima:

ci sono 3 mesi gratis aggiuntivi scegliendo il piano biennale o quello annuale

scegliendo il o quello è possibile attivare il servizio con una spesa a partire da 3,99 euro al mese (con il piano biennale) e da 4,59 euro al mese (con il piano annuale)

(con il piano biennale) e da 4,59 euro al mese (con il piano annuale) è possibile scegliere il piano Plus per aggiungere il password manager, da 5,19 euro al mese, oppure il piano Completo, con password manager e 1 TB in cloud, da 6,6 9 euro al mese

Tutte le proposte di NordVPN sono accessibili tramite il link riportato qui di sotto.

NordVPN mette a disposizione dei suoi utenti la Garanzia di rimborso di 30 giorni. Entro il primo mese dall'attivazione, infatti, è possibile richiedere il rimborso integrale dell'importo pagato (con fatturazione anticipata).

