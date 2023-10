VPN illimitata e sicura su smartphone: l’offerta giusta è di NordVPN (-68%)

Poter contare su di una VPN illimitata sul proprio smartphone è fondamentale. Un servizio di questo tipo, infatti, consente un accesso a Internet sicuro e senza rischi per la privacy. Si tratta di un aspetto molto importante, soprattutto quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica. Da notare, inoltre, che un VPN permette di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, aggirando blocchi geografici e evitando la censura online.

La VPN giusta da attivare per una connessione sicura con il proprio smartphone, in questo momento, è NordVPN. Il servizio prevede un costo di 3,19 euro al mese scegliendo il piano biennale che aggiunge anche 3 mesi gratis extra, per una sottoscrizione “a prezzo bloccato” di 27 mesi. Da notare che con 2 euro in più al mese si può aggiungere 1 TB in cloud oltre al password manager. In questo caso, lo sconto arriva al 68%.

Per attivare l’offerta è sufficiente accedere al sito ufficiale di NordVPN tramite il link qui di sotto.

NordVPN è la VPN giusta da attivare su smartphone

Con NordVPN è possibile accedere a una connessione protetta dalla crittografia e senza limiti di banda e di traffico dati. In più, la VPN ha una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online dell’utente.

Da notare, inoltre, che il servizio consente di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, evitando la censura online e i blocchi geografici. Con NordVPN è ancora più semplice “spostare” la propria posizione quando si accede a Internet: il servizio ha, infatti, un network di oltre 5.000 server sparsi in tutto il mondo.

Grazie all’offerta in corso, NordVPN costa ora 3,19 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Con 2 euro in più ogni mese è possibile attivare anche il password manager e aggiungere 1 TB in cloud. Per sfruttare la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto.

NordVPN, per le sue offerte, prevede la fatturazione anticipata (con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal) e una garanzia di rimborso a 30 giorni che consente di ottenere un rimborso dell’importo speso.

