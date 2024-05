Formula 1, Gran Premio di Miami: come vederlo in streaming dall'estero

Dopo la pole position ottenuta nelle qualifiche shootout, Max Verstappen scatterà in pole position nella Sprint del GP di Miami in programma oggi alle 18:00. Le monoposto torneranno poi in pista alle 22:00 per le qualifiche ufficiali, che stabiliranno la griglia di partenza della gara di domenica con il via fissato alle ore 22:00. L'intero weekend di Formula 1 a Miami sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW.

Se sei all'estero, oltre alla sottoscrizione del pass Sport di NOW occorre l'attivazione di un servizio VPN, con cui è possibile superare il blocco geografico imposto dai provider di rete ai contenuti delle piattaforme streaming.

Come vedere il Gran Premio di Miami di Formula 1 in streaming dall'estero

Per vedere il GP di Miami di Formula 1 in streaming dall'estero occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW e attivare una VPN. Quest'ultimo è il servizio che permette di guardare i contenuti bloccati per via delle restrizioni geografiche: per riuscirci non fa altro che simulare una connessione da un altro Paese, dove il blocco geografico non è attivo. Nel caso specifico del Gran Premio della Florida, dopo aver attivato la rete virtuale privata è sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da bypassare il blocco del provider di rete.

Detto questo, una delle migliori VPN disponibili sul mercato è NordVPN, sia per quanto riguarda la velocità di connessione sia dal punto di vista della sicurezza e della privacy.

