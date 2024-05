Cos'è Meshnet e perché dovresti usarla per condividere i tuoi file

Meshnet è uno dei servizi più interessanti per sfruttare al massimo le risorse del web: con questo servizio creato da NordVPN, infatti, è possibile creare una rete LAN virtuale tra dispositivi che si trovano in qualsiasi parte del mondo, abbattendo, quindi, i confini geografici e rendendo più semplice il collegamento tra computer per la creazione di un vero e proprio network.

Grazie a Meshnet è possibile connettere più dispositivi e gestire al meglio tutte quelle attività che richiedono un'elevata velocità di trasmissione, una bassa latenza e una sicurezza elevata. Grazie a questo servizio è possibile semplificare la condivisione di file tra più dispositivi (e più utenti) oltre che creare una rete LAN per il gaming in multiplayer, accedere a dispositivi da remoto in modo più semplice e molto altro ancora. È possibile collegare fino a 60 dispositivi.

Meshnet è disponibile gratuitamente ed è incluso in NordVPN. La migliore VPN sul mercato è ora disponibile con un costo di 3,69 euro al mese, garantendo una connessione senza limiti e tanti altri vantaggi. Per scoprire l'offerta è ufficialmente visitare il sito ufficiale di NordVPN tramite il box riportato qui di sotto.

Perché usare Meshnet

Ci sono tanti motivi per cui è possibile usare Meshnet. Il servizio, infatti, consente di creare una rete LAN virtuale, collegando dispositivi distanti tra loro. Questo permette di:

semplificare la condivisione di file

migliorare l'esperienza di gaming creando dei LAN party anche senza collegare fisicamente i computer

anche senza collegare fisicamente i computer accedere da remoto ai propri dispositivi (ad esempio, dall'ufficio è possibile accedere al computer di casa)

(ad esempio, dall'ufficio è possibile accedere al computer di casa) migliorare la sicurezza della connessione

Meshnet consente di connettere fino a 60 dispositivi a una sola rete ed è completamente gratuito. Il servizio è, inoltre, incluso in NordVPN. La migliore VPN sul mercato è attualmente in offerta, con un prezzo che parte da 3,69 euro al mese (scegliendo l'abbonamento biennale) e una Gift Card in omaggio, con importo che può arrivare fino a 50 euro (utilizzabili anche su Amazon).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.