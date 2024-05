Poche ore è l’offerta -82% di Cyberghost scade

Sicurezza, anonimato, velocità durante la navigazione online: il desiderio di ogni utente. Adesso, può avverarsi con l’offerta -82% di Cyberghost VPN. La promozione è a tempo limitato, quindi ti resta poco tempo per attivare il servizio. Vuoi saperne di più su questo servizio? Continua a leggere.

Offerta -82% di Cyberghost: l’occasione da non perdere

Dopo tanto cercare, hai finalmente trovato l'occasione unica per proteggere la tua privacy online a un prezzo irrisorio. Cyberghost VPN rende la tua attività online anonima grazie a una serie di funzionalità avanzate che garantiscono la massima protezione dei tuoi dati.

La crittografia AES a 256 bit, la più robusta disponibile sul mercato, server in oltre 90 paesi del mondo, politica di no-log che vieta la memorizzazione dei tuoi dati: Cyberghost VPN non lascia nulla al caso, garantendoti un'esperienza online sicura e privata al 100%.

Il provider offre anche tanto altro. Sottoscrivendo un solo abbonamento, potrai proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente, senza distinzione di dispositivo (PC, smartphone, tablet o smart TV). Quindi, oltre a tè stesso, potrai provvedere a proteggere tutta la tua famiglia.

Se, per qualche motivo, il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, hai a disposizione la garanzia di rimborso di 45 giorni. Vedilo come un modo per testare la VPN di Cyberghost, senza impegno.

La privacy online di tutti noi cittadini non è così al sicuro come in molti pensano. Per evitare che ISP, società varie e governi mettano le mani sopra ai nostri dati, la soluzione è proprio Cyberghost VPN. Come hai potuto leggere, il servizio è di qualità e offre standard elevati di protezione. Con l’offerta -82%, il costo è di soli 2,19 euro al mese per l’abbonamento biennale, a cui si aggiungono due mesi di servizio extra gratuito. La promo è in scadenza, quindi clicca sul bottone qui sotto e abbonati subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.