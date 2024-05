ExpressVPN a metà prezzo: è l’offerta del momento

Nonostante non manchino le notizie che parlano di furti di dati, molte persone non si rendono conto dei rischi associati all’uso di servizi VPN gratuiti e di provider che non offrono garanzie solide. Uno scenario del genere comporta prendere la decisione più saggia possibile. ExpressVPN, oltre a offrire il suo servizio a metà prezzo, conviene per diversi motivi.

La società, con una presenza consolidata nel mercato, offre standard di qualità che pochi possono eguagliare. In Italia, ExpressVPN propone IP locali in tre città diverse: Milano, Napoli e Cosenza. Senza dubbio, una varietà di opzioni unica.

ExpressVPN a metà prezzo: i vantaggi

Oltre alla flessibilità degli IP, ExpressVPN eccelle nella protezione della privacy online. La piattaforma assicura che non vengano tenuti registri delle attività degli utenti, garantendo così la massima riservatezza. La crittografia avanzata che utilizza è ideale sia per salvaguardare le attività Internet quotidiane sia per rendere sicure le reti Wi-Fi pubbliche, che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza dei dati.

La sua versatilità è un altro dei suoi punti di forza. La VPN funziona su una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC Windows, iPhone, Mac, smartphone Android, Linux e persino direttamente sui router, con client dedicati per ogni piattaforma. Inoltre, sono disponibili estensioni specifiche per i browser più popolari come Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.

Preferisci gli di IP stranieri? ExpressVPN ti offre ampia scelta, con server in oltre 104 paesi, ciascuno capace di fornire velocità di connessione straordinarie. Attualmente, grazie allo sconto del 49% sull’abbonamento annuale, potrai sfruttare tutti i vantaggi di ExpressVPN a metà prezzo, pagando solo 6,67 dollari al mese. L’offerta include anche tre mesi gratuiti aggiuntivi.

Lascia perdere i servizi VPN gratuiti, perché non servono a niente. Affida la tua privacy online e i tuoi dati nelle mani sicure di ExpressVPN!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.