VPN illimitata e sicura con appena 1,11 euro al mese: promo flash imperdibile

Per attivare una nuova VPN "low cost" in grado, però, di offrire un servizio completo e di qualità, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere PrivadoVPN.

Con la promo in corso, infatti, il servizio è disponibile con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

L'offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di PrivadoVPN ed è accessibile dal box qui di sotto. Si tratta della promo più interessante per una nuova VPN senza limiti in questo momento. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

PrivadoVPN: ecco l'offerta di marzo 2026

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN davvero completa. Il servizio mette a disposizione dei suoi utenti la crittografia Wireguard avanzata per rendere sicuro un accesso a Internet anche quando l'utente sta utilizzando una connessione non privata, come un hotspot Wi-Fi.

In aggiunta, il servizio prevede una politica zero log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento della propria attività durante l'utilizzo. A disposizione degli utenti ci sono anche server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter aggirare blocchi geografici e censure online.

L'uso della VPN può avvenire da 10 dispositivi in simultanea con lo stesso account. Il servizio include anche sistemi di sicurezza extra, come il blocco degli annunci pubblicitari, il sistema di prevenzione delle minacce e il controllo parentale.

Con la promozione in corso è possibile attivare PrivadoVPN con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L'offerta è accessibile tramite il box qui di sotto e sarà valida solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.