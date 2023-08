VPN illimitata e 1 TB in cloud a meno di 6 euro al mese con il Back to School

Il periodo di Back to School è l'occasione giusta per accedere a offerte normalmente non disponibili e NordVPN non fa eccezione. In questo momento, infatti, è possibile attivare la VPN con un prezzo scontato di 3,79 euro, scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis extra. C'è, però, un'offerta ancora più interessante da tenere in considerazione.

Anche il piano Completo di NordVPN è in sconto per il Back to School ed è attivabile con una spesa di 5,79 euro al mese (con il piano biennale con 3 mesi gratis extra). Questo piano include, oltre alla VPN, anche il Password Manager e, soprattutto, 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia.

Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di NordVPN.

Il Back to School di NordVPN è qui: VPN e 1 TB in cloud a meno di 6 euro al mese

Con NordVPN è possibile accedere alle offerte del Back to School. La VPN illimitata costa 3,79 euro al mese, optando per l'abbonamento biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. L'offerta più conveniente è, invece, legata al piano Completo che include:

la VPN illimitata ; NordVPN garantisce un accesso sicuro e protetto, grazie alla crittografia del traffico dati e a una politica no log, e la possibilità di utilizzare la VPN senza limiti di banda

; NordVPN garantisce un accesso sicuro e protetto, grazie alla crittografia del traffico dati e a una politica no log, e la possibilità di utilizzare la VPN senza limiti di banda il Password Manager

1 TB in cloud con la protezione della crittografia

Quest'offerta prevede una spesa di 5,79 euro al mese attivando l'abbonamento biennale (sempre con 3 mesi gratis) oppure 6,99 euro al mese con l'abbonamento annuale o ancora 14,99 euro al mese scegliendo il piano mensile. Le proposte di NordVPN prevedono una garanzia di rimborso a 30 giorni oltre alla fatturazione anticipata (con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal).

Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

