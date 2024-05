ExpressVPN: la VPN più veloce d’Italia costa la metà

C’è una nuova offerta sulla VPN più veloce d’Italia che potrebbe interessarti. Se non hai capito di chi parliamo, vuol dire che non sei informato. Ci riferiamo a ExpressVPN, diventata famosa nel nostro Paese per la connessione ultra rapida garantita a chi la utilizza.

Parliamo dell’offerta. Fa parte di una promo a tempo limitato: sconto del 49% sul prezzo di listino. Il costo mensile è adesso di 6,38 euro, anziché 12,38 euro. L’abbonamento di 12 mesi viene arricchito da 3 mesi extra di servizio GRATIS. Inoltre, se il servizio non dovesse fare ciò che promette, puoi richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

VPN più veloce d’Italia: un’offerta a cui non puoi rinunciare

Al di là dell’offerta vantaggiosa, perché scegliere ExpressVPN? La velocità di connessione ultra-rapida è solo uno dei tanti vantaggi. I suoi server, distribuiti in ben 105 paesi, offrono tante opzioni per connettersi. Ciò vuol dire che non ha importanza la tua geolocalizzazione: troverai sempre un server adatto alle tue esigenze.

Questo servizio è famoso anche perché adotta la tecnologia di ultima generazione TrustedServer e per la sua politica di no-log. La prima non permette di salvare i dati su un dispositivo esterno, mentre con la seconda i dati di navigazione non vengono inseriti in alcun database.

Altro vantaggio è che funziona su qualsiasi piattaforma, da iOS ad Android, da Mac a Windows, passando per Linux e router. Ogni piattaforma ha la sua app dedicata, in modo da facilitarne l’installazione e l’uso. Con un solo abbonamento, inoltre, potrai installare ExpressVPN su un massimo di 8 dispositivi, che potrai usare contemporaneamente.

Non farti scappare questa straordinaria offerta: abbonati a ExpressVPN, la VPN più veloce d’Italia, a soli 6,38 euro al mese + tre mesi extra gratuiti e garanzia di rimborso entro 30 giorni.

