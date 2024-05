Se sei un viaggiatore dovresti avere sempre con te una VPN

Nell'epoca iperconnessa e digitale che viviamo viaggiare assume dei rischi nuovi rispetto al passato. Il rischio di collegarsi ad un WiFi pubblico poco sicuro, di vedere contraffatti i propri dati mentre ci si vorrebbe solo divertire o paesi in cui l'accesso a internet e ad alcuni servizi è fortemente limitato.

Per questo chi viaggia molto dovrebbe avere sempre con sé una VPN: noi ti consigliamo NordVPN, sia per l'incredibile sconto attivo per il mese di maggio (73% di sconto sul piano biennale) sia perché, nel caso non fossi soddisfatto, puoi sempre chiedere il rimborso entro 30 giorni.

In che modo NordVPN è l'alleato numero uno per ogni viaggiatore

NordVPN ti protegge davvero da ogni cosa: prima di tutto tiene i tuoi dispositivi al sicuro da malware grazie ad una apposita tecnologia che blocca automaticamente i download infetti e impedisce l'accesso a siti web poco sicuri.

Inoltre, cosa ancora più importante quando sei in giro, nasconde del tutto la tua attività online: merito di una tecnologia di crittografazione praticamente inattaccabile e di ultima generazione. Perfetto soprattutto se ti trovi ad usare una rete WiFi pubblica.

Tutto questo senza rinunciare alla velocità: la rete da oltre 6300 server di NordVPN ti assicura sempre le migliori connessioni utili ad ogni tipo di attività, che si tratti di semplice lavoro, di gaming online o contenuti da vedere in streaming.

A proposito di streaming: cambiando la geolocalizzazione del tuo server puoi accedere ai diversi cataloghi delle piattaforme di intrattenimento a cui sei abbonato. Immagina, se sei all'estero, di voler accedere a DAZN, NOW o Netflix e di poterlo fare tranquillamente scegliendo un server italiano.

Un ultimo grande vantaggio di cui vogliamo parlarti è l'incredibile versatilità offerta: con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 10 dispositivi, di qualsiasi piattaforma, con qualsiasi browser. E puoi farlo contemporaneamente, senza rinunciare a nulla.

Insomma, già solo da queste cose capisci bene quanto NordVPN sia un alleato fondamentale per permetterti di viaggiare in tranquillità per evitare brutte sorprese digitali: approfitta subito dell'offerta di maggio con il 73% di sconto sul piano biennale con garanzia di rimborso a 30 giorni.

