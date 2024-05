Come programmare un viaggio e pagarlo meno con una VPN

Programmare un viaggio è entusiasmante ma allo stesso tempo faticoso. La parte più difficile è quando devi trovare le migliore offerte su voli e alberghi. Il problema è che i prezzi migliori non ti verranno mai offerti. Colpa del tuo indirizzo IP italiano. Se vuoi aggirare questo problema, devi usare una VPN.

Motivo? Perché troverai i prezzi più convenienti per hotel, voli o noleggio auto. Non hai ancora ben chiaro il concetto? Devi sapere che le piattaforme di prenotazione applicano prezzi regionali, che variano a seconda del Paese da cui ci si connette. Quindi, connettendoti a un server che si trova in un'altra nazione, tipo la tua destinazione, otterrai prezzi più accessibili. A questo punto, vuoi sapere quale VPN ti offre maggiori opportunità. Sicuramente CyberGhost.

Programmare un viaggio con la VPN giusta

CyberGhost offre una serie di vantaggi, tra cui una connessione senza limiti di banda e di traffico dati, crittografia avanzata e una rigida politica no log a garanzia della privacy. Inoltre, puoi utilizzarla su ben sette dispositivi contemporaneamente.

Per usarla, non devi essere un genio dell’informatica. Una volta che hai attivato il servizio, devi installare l'applicazione su uno o più dispositivi e selezionare un server nel Paese che desideri. Attivata la connessione VPN, puoi visitare i portali di prenotazione per trovare i prezzi più vantaggiosi offerti agli utenti del posto.

CyberGhost è anche attualmente disponibile con un'offerta speciale: costo di soli 2,19 euro al mese, con garanzia di rimborso entro 45 giorni. L'offerta è sul piano biennale con due mesi extra GRATIS. Dovrai pagare anticipatamente 57 euro, che puoi dilazionare in tre rate tramite PayPal.

Quindi, con CyberGhost, programmare un viaggio non è più quella fatica solita. Grazie alla sua ampia rete di server e alla sicurezza che offre, risparmiare su hotel e noleggi auto è realtà. Abbonati subito, perché l’estate si avvicina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.