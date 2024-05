Streaming, come le VPN possono aiutare a superare le restrizioni geografiche

Se hai mai viaggiato all'estero, oppure hai tentato dall'Italia di collegarti a servizi streaming esteri, ti sarai resto conto che esistono dei blocchi geografici che impediscono l'accesso dei contenuti ad alcuni Paesi. Aggirarli è possibile, in modo legale e assolutamente sicuro: parliamo delle VPN, strumento utilissimo che permette di instradare il tuo traffico web attraverso un tunnel crittografato inaccessibile. Potrai anche scegliere un server in un Paese estero, così da far credere alla piattaforma a cui ti colleghi che ti trovi realmente altrove.

Tra i migliori servizi ti segnaliamo PrivateVPN: sicuro, facile da utilizzare ed economico. Con la promozione in corso, infatti, otterrai ben 36 mesi di servizio (24 aggiuntivi) a soli 2,08 euro al mese, con uno sconto dell'85%.

PrivateVPN, il tuo alleato contro i blocchi

Perché scegliere PrivateVPN per aggirare i blocchi? Innanzitutto per la sua ampia scelta di server: oltre 200, distribuiti vin 63 Paesi al mondo di tutti i continenti. Avrai soltanto l'imbarazzo della scelta. Inoltre, garantisce banda e velocità illimitate, per guardare tutti i tuoi contenuti in streaming senza alcun rallentamento o buffering. Potrai anche collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, garantendo la massima flessibilità.

Dal punto di vista della sicurezza, PrivateVPN è un servizio no-log: nessun registro del traffico viene registrato e conservato. Ciò significa che nessuno saprà mai cosa hai fatto online. Inoltre, il provider utilizzare crittografia 2048-bit con AES-256, uno dei più alti livelli di protezione. Anche la configurazione è velocissima: ti basta abbonarti al servizio, scaricare l'app per il tuo dispositivo - PrivateVPN è supportata dai principali sistemi operativi, incluso Linux - per iniziare subito a navigare in sicurezza.

Se hai bisogno di aiuto, PrivateVPN offre supporto in-house per parlare direttamente con gli sviluppatori e risolvere qualsiasi problema in modo efficace. PrivateVPN si rivela dunque un ottimo servizio VPN per chi cerca un modo per aggirare i blocchi streaming online, ma non solo: questo provider offre un servizio completo per tutte le tue esigenze e mantiene tutti i tuoi dispositivi sempre al sicuro, in qualsiasi circostanza.

Ora puoi approfittare della promozione in corso per risparmiare: l'abbonamento 12 mesi è disponibile con 24 mesi extra (quindi un totale di 36 mesi) al prezzo scontato dell'85%, pari a soli 2,08 euro al mese. Se non sei soddisfatto del servizio ricevuto da PrivateVPN, puoi sempre richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.