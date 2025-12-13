Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

VPN illimitata con Avast: -70% e sistema antivirus incluso con la nuova promo

Con la nuova promo in corso in queste ore è possibile ottenere il 70% di sconto sulla VPN di Avast, che include anche il sistema antivirus.
VPN illimitata con Avast: -70% e sistema antivirus incluso con la nuova promo
Con la nuova promo in corso in queste ore è possibile ottenere il 70% di sconto sulla VPN di Avast, che include anche il sistema antivirus.
Davide Raia
Pubblicato il 13 dic 2025
Link copiato negli appunti

Per sfruttare una VPN illimitata e accedere a Internet in modo più sicuro e senza blocchi geografici è possibile puntare su Avast e, in particolare, scegliere il bundle Avast Ultimate, che include diversi servizi di sicurezza tra cui c'è anche la SecureLine VPN, oltre all'antivirus.

Con l'offerta in corso, il bundle è disponibile con il 70% di sconto. I nuovi utenti, quindi, possono attivare il servizio con un prezzo ridotto a 31,50 euro per un anno, per 1 PC Windows, oppure a 38,99 euro per un anno, per 10 dispositivi, a scelta tra Windows, Mac, Android e iPhone/iPad.

L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di Avast. Lo sconto è disponibile solo per un breve periodo.

Attiva qui l'offerta di Avast

avast

Il momento giusto per scegliere Avast Ultimate

Con Avast Ultimate è possibile accedere a un bundle di servizi di sicurezza che permetterà di navigare in modo più tranquillo e protetto. A disposizione degli utenti ci sono:

  • il sistema di protezione che blocca virus e malware
  • la protezione contro i ransomware
  • il tool per la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi
  • la protezione contro i siti di phishing
  • la possibilità di sfruttare l'Assistente Avast per rilevare truffe online
  • la SecureLine VPN
  • il tool Cleanup Premium per la pulizia e l'ottimizzazione del PC
  • il sistema AntiTrack per la protezione dell'identità online

Sfruttando la promozione in corso, Avast Ultimate è ora disponibile con il 70% di sconto sul piano annuale (senza alcun obbligo di rinnovo e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso).

La promozione, quindi, riduce il prezzo fino a:

  • 31,50 euro per un anno, per 1 PC Windows
  • 38,99 euro per un anno, per 10 dispositivi (Windows , Mac, Android e iPhone/iPad)

Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione.

Attiva qui l'offerta di Avast

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Come vedere la prima puntata di Masterchef in diretta streaming dall'estero
Internet

Come vedere la prima puntata di Masterchef in diretta streaming dall'estero
Prezzo fisso fino a 10 anni: zero rincari e bollette più leggere con NeN
Internet

Prezzo fisso fino a 10 anni: zero rincari e bollette più leggere con NeN
Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi: è il momento di scegliere Engie
Internet

Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi: è il momento di scegliere Engie
Iliad Fibra: internet veloce per streaming, lavoro e gaming a prezzo minimo storico
Internet

Iliad Fibra: internet veloce per streaming, lavoro e gaming a prezzo minimo storico