VPN illimitata con Avast: -70% e sistema antivirus incluso con la nuova promo

Per sfruttare una VPN illimitata e accedere a Internet in modo più sicuro e senza blocchi geografici è possibile puntare su Avast e, in particolare, scegliere il bundle Avast Ultimate, che include diversi servizi di sicurezza tra cui c'è anche la SecureLine VPN, oltre all'antivirus.
Con l'offerta in corso, il bundle è disponibile con il 70% di sconto. I nuovi utenti, quindi, possono attivare il servizio con un prezzo ridotto a 31,50 euro per un anno, per 1 PC Windows, oppure a 38,99 euro per un anno, per 10 dispositivi, a scelta tra Windows, Mac, Android e iPhone/iPad.
L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di Avast. Lo sconto è disponibile solo per un breve periodo.
Il momento giusto per scegliere Avast Ultimate
Con Avast Ultimate è possibile accedere a un bundle di servizi di sicurezza che permetterà di navigare in modo più tranquillo e protetto. A disposizione degli utenti ci sono:
- il sistema di protezione che blocca virus e malware
- la protezione contro i ransomware
- il tool per la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi
- la protezione contro i siti di phishing
- la possibilità di sfruttare l'Assistente Avast per rilevare truffe online
- la SecureLine VPN
- il tool Cleanup Premium per la pulizia e l'ottimizzazione del PC
- il sistema AntiTrack per la protezione dell'identità online
Sfruttando la promozione in corso, Avast Ultimate è ora disponibile con il 70% di sconto sul piano annuale (senza alcun obbligo di rinnovo e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso).
La promozione, quindi, riduce il prezzo fino a:
- 31,50 euro per un anno, per 1 PC Windows
- 38,99 euro per un anno, per 10 dispositivi (Windows , Mac, Android e iPhone/iPad)
Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione.
Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto: